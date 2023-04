A ESTRIBOR

Juan Carlos Cal y Mayor Franco

CULPOSOS

El incendio que provocó la muerte de 39 migrantes en Ciudad Juárez fue originado por alguno de ellos al prender fuego a sus colchones sin pensar que los custodios los dejarían encerrados ante la disyuntiva de dejarlos escapar poniéndolos así a salvo. Es lo que se aprecia en el video difundido donde se observa la rápida propagación del fuego y la inacción del personal de la estación migratoria.

Otro tema es saber si se siguieron los protocolos establecidos, si el edificio cumple con las normas de protección civil o actuaron de muto propio. Por un lado, las responsabilidades penales o administrativas, por otro las consecuencias derivadas de la política migratoria que hoy se caracteriza por su bipolaridad.

Al principio de esta gestión gubernamental se siguió una política de benevolencia, de puertas abiertas, casi de invitación a migrar a nuestro país, la facilidad de obtener un pase para transitar por nuestro territorio e incluso la inclusión en programas de empleo temporal. Luego el revire por las amenazas del entonces presidente de los EU, Donald Trump, para imponer aranceles unilaterales a nuestras importaciones, lo cual obligó al gobierno a modificar su postura.

Por ello la orden de movilizar a la Guardia Nacional a la frontera para frenar las caravanas a medias, una tomadura de pelo, de la que Trump se ufanaba de habernos obligado a mandar 25,000 elementos y dar inicio a la implementación de los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) conocidos como “Quédate en México”. Nuestra condición de facto como “tercer país seguro”, que el gobierno niega, para que las decenas de miles de migrantes se queden en México y no lleguen por ningún motivo a los Estados Unidos.

La paradoja de no combatir a fondo el lucrativo negocio del tráfico de personas que pagan fuertes cantidades a los polleros arriesgando sus vidas y por el otro deportar a quienes intentan llegar por vía aérea. El acuerdo tácito con los EU para obligar a los migrantes a quedarse en México en espera de visas humanitarias que nunca les darán. Antes de los 39 calcinados en Juárez, 55 migrantes murieron tras la volcadura de un camión en Chiapas donde viajaban hacinados. En ese entonces se anunció la farsa de combatir a fondo los grupos delictivos detrás del tráfico de personas. No han detenido a nadie, no hay responsables de nada.

Cientos o miles deambulando por Tapachula y otras partes del estado y del país. Es el nuevo paisaje al que nos estamos acostumbrando y por supuesto que las críticas de la oposición no se han hecho esperar. “Lucran con la tragedia” dicen los turiferarios del poder y se olvidan que hicieron lo mismo o más con la tragedia del ABC y Ayotzinapa. Las usaron como escalera al poder.

En el país de nunca jamás, donde no pasa nada y si pasa, no pasa nada, se ha sorteado la crisis con la ofrenda de responsabilizar a los custodios. No hay responsables políticos. No pasará de ser un homicidio culposo, es decir, no intencional. Se gana tiempo en lo que surge un nuevo escándalo para meter la basura debajo del tapete, pero todo seguirá igual. Ya vienen las vacaciones de semana santa y la tragedia quedará en el olvido.

POSDATA: Se afinan motores rumbo al porvenir. Mil líderes se aprestan a conformar la futura estructura para el 2024. En cuestión de unos meses vendrán las definiciones del partido gobernante y ya veremos si se alinean o no los planetas. Yo pienso que sí. En la elección federal no se pueden dar el lujo de que los votos en Chiapas se dividan. Ya veremos.