Aplaude presidente López Obrador la selección de consejeros del INE 

Este viernes, desde la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral a través de sorteo, destacó que lo más importante de todo es que hay más conciencia ciudadana, “ya no hay ciudadanos imaginarios en México, son ciudadanos de verdad”.

En ese sentido, López Obrador manifestó “lo veo bien, había que procurar que no se diera el mismo procedimiento, no se cometiera el mismo error de repartirse entre los partidos los cargos, esta es una manera más democrática de elegir, en la antigua Grecia se usaba”.

El ejecutivo Federal destacó la trayectoria de la nueva presidenta, Guadalupe Taddei, de quien dijo “tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo. Es una mujer íntegra”.

“Es una mujer experimentada, vean su trayectoria. No puedes poner ahí, la joven Taddei, no la conozco, conozco a su familia, son gente progresista, demócrata, gente honesta. Nada que ver que los conservadores que defienden ustedes son muy hipócritas y muy corruptos”.

Dijo que su designación fue producto de un proceso que implicó que fuera examinada por una comisión del Congreso y por si fuese poco, es producto de un sorteo. Es lo más transparente que puede haber. Presentó su ficha técnica, según la cual la recién nombrada fue comisionada del Instituto Sonorense de Transparencia. «Taddei cuenta con la carrera de 28 años en materia electoral. Eso tenía cuando lo nombraron el que se va. Era comentarista del programa de Carmen Aristegui”.

Posteriormente, el presidente López Obrador subrayó que lo más importante de todo es que hay más conciencia ciudadana, ya no hay ciudadanos imaginarios en México, son ciudadanos de verdad, y el motor del cambio es el pueblo, no son los funcionarios, la democracia se convierte en realidad, en hábito, por el empuje es como las libertades no se imploran, se conquistan, el pueblo de México ha venido avanzando en contra de todos estos farsantes que hablan de democracia, pero en realidad son oligarcas.

En este contexto, lamentó que no haya prosperado la reforma electoral y que quienes ya se van hayan “mentido” mucho sobre los alcances de la reforma electoral, se engañó a muchos ciudadanos con las reformas, se les dio información falsa de que se quería afectar la democracia. Que el INE no se tocaba, que iba a desaparecer al INE. Cuando lo que se buscaba y se tiene que seguir planteando es que no se gaste tanto dinero del pueblo en la organización de las elecciones ya que no existen tantos diputados y senadores plurinominales.

Aseveró que en su momento el INE fue el que contribuyó a subir a Jaime Rodríguez, ex gobernador de Nuevo León como candidato presidencial cuando no cumplía los requisitos. Cuestionó que se hayan amparado para seguir violando la Constitución, y ganar más que el Presidente pues, dijo, perciben más de 300 mil pesos mensuales cuando el artículo 127 prohíbe expresamente que alguien gane más que el Presidente.

Además de que preservaron muchos privilegios como el fondo de separación individualizada que es ilegal porque está prohibido ya en el gobierno, pero ellos se ampararon. Está prohibido por la ley de austeridad, pero ellos acudieron al Poder Judicial, que también está igual. “Los del Poder Judicial tienen un guardadito, sin que informen, de más de 20 mil millones de pesos en fideicomisos. Es para eso, porque siguen ganando los magistrados, ya no hablemos de los ministros, más que el Presidente. Tienen prestaciones de todo tipo, tenían hasta para la alimentación, gastos de todo. Ese es el fondo.

“Los oligarcas quieren engañar simulando. ¿Qué demócrata puede ser la gente que viola la Constitución y que gana 300 mil pesos mensuales?, ¿cómo se le puede llamar servidor público, a una gente que gana 300 mil pesos mensuales? Se le pude decir funcionario, cumple una función, pero no es un siervo de la Nación.