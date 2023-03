Madrid asegura que impuesto a ricos no afectará sus inversiones

• Invest in Madrid pondrá en marcha un incentivo fiscal para compensar y seguir atrayendo inversores del exterior, ante el impuesto a ricos en España

España.- La agencia de atracción de inversiones de la región de Madrid, Invest in Madrid, aseguró en México que su comunidad es la mejor opción para la inversión a pesar del nuevo impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez.

“Hemos calculado los efectos negativos que esto (el impuesto) iba a tener y hemos generado un respuesta rápidamente para que los inversores sepan que nosotros seguimos esa línea de reducción o eliminación de impuestos y que no confunda el inversor extranjero, nuestra estrategia no cambia”, dijo a EFE, Rodrigo de la Mota, director general de Invest in Madrid, en un evento realizado en la Cámara Española de Comercio (Camescom) en México.

El pasado 1 de febrero la Comunidad de Madrid interpuso un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra el impuesto mencionado sosteniendo que vulnera la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

De la Mota consideró que el impuesto es “injusto y anticonstitucional”.

Además, especificaron que, según los cálculos de la Comunidad de Madrid, se reducirá en mil 600 millones de euros (1.744 millones de dólares) al año la inversión extranjera en la región y se podrán dejar de ingresar hasta 5 mil millones de euros.

Ante la existencia por el momento de dicho impuesto, Madrid pondrá en marcha un incentivo fiscal para compensar y seguir atrayendo inversores del exterior.

Detallaron que este incentivo consiste en el establecimiento de una deducción del 20 por ciento sobre la inversión realizada que podrá desgravarse durante seis años, sin inversión mínima y sobre todo tipo de activo (financieros, inmobiliarios).

Y acudieron a México a dar estos detalles porque es uno de los países fundamentales para Invest in Madrid.

“El mercado latinoamericano es estratégico para nosotros: si tomamos todo Latinoamérica como país seria el cuarto inversor más importante en España. Y, dentro de Latinoamérica, México representa la gran mayoría. México por sí solo es el sexto país extranjero inversor en España y en Madrid. Por eso estamos aquí otra vez”, añadió De la Mota.

Por último dijo que, además de los asuntos sobre el impuesto sobre patrimonio, llegaron a México para comunicar a las empresas del país que están pensando en empezar sus actividades en España o Europa, que Madrid ofrece muchas ventajas competitivas.

Estas ventajas las agrupan en tres bloques.

En primer lugar, todo lo que representa que Madrid sea el motor económico de España; por otro lado, la presencia de infraestructuras tanto de transporte como tecnológicas que están muy por encima de la media europea y española, y por último, la presencia del talento preparado y cualificado que las empresas necesitan para poder llevar a cabo su actividad.

Con información de EFE

