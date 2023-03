López Obrador prevé crecimiento económico en México

• «Ya estamos saliendo de la crisis que precipitó la pandemia, ya el país ya está avanzando en lo económico», mencionó Obrador

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador estimó este jueves que México crecerá en materia económica y descartó que se vaya a presentar una crisis económica y financiera.

En conferencia de prensa, y al encabezar la ceremonia del cambio de Presidencia del Consejo de la Comunicación, López Obrador destacó la llegada de importante inversión extranjera y afirmó que se está resistiendo a factores externos como la inflación y la quiebra de bancos en el extranjero.

«Ya estamos saliendo de la crisis que precipitó la pandemia, ya el país ya está avanzando en lo económico, se está creciendo, hay estabilidad económica, financiera. México es uno de los países más atractivos en el mundo para la inversión, está llegando mucha inversión foránea, nos ayuda mucho el tratado comercial y nosotros estimamos que va a haber crecimiento y no vemos que se nos presente una situación de crisis económica, financiera».

«Estamos resistiendo, incluso, a factores externos como la inflación y como algunas quiebras en bancos de países extranjeros», dijo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves la labor social que realiza el Consejo de la Comunicación en sus campañas de información, orientación y concientización en la población mexicana; asimismo, reconoció su trabajo durante la pandemia de COVID.

«Agradecer lo que hicieron en momentos muy difíciles para nuestro pueblo, enfrentamos la pandemia del COVID en circunstancias muy difíciles, tristes y nos unimos todos, y se lograron salvar muchas vidas.

“Tuvimos que levantar del suelo el sistema de salud, no teníamos especialistas, no se contaban con equipo médico, no tenemos medicamentos, afortunadamente se trabajó en el sector Salud, contamos con el apoyo del sector privado en lo relacionado con la salud, nos unimos y desde luego repito, se contó con el apoyo de este Consejo de la Comunicación», dijo.

Con información de SUN

Foto: EFE