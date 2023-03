Scarlett Camberos llega al Angel City tras dejar al América

El conjunto del Angel City de Estados Unidos ha anunciado la llegada oficial de la exjugadora del América, Scarlett Camberos.

Estados Unidos.- Después de que la futbolista Scarlett Camberos dejara al conjunto mexicano de las Águilas del América tras haber sido víctima de acoso en las redes sociales, la escuadra del Angel City ha anunciado su llegada a Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado por medios locales, la deportista ha firmado un contrato con este club por dos años.

La noticia del nuevo fichaje se dio por medio de la cuenta de Twitter del equipo (@weareangelcity) en la que confirmaron que Camberos está portando la nueva camiseta de su conjunto:

“A nuestros amigos de Club América, les damos la bienvenida. ¡Sigamos adelante juntos!”, se leyó en el tuit.

Posteriormente aparece Scarlett posando con su nueva playera que trae el número 15.

Por otra parte la jugadora tomó la decisión de publicar un comunicado en su cuenta de Instagram en el que se despidió de su equipo anterior y compartió una reflexión sobre este capítulo de su vida:

“Quiero agradecer públicamente a todas las personas que han hecho este proceso un poco más fácil de digerir”, comenzó.

Seguido agregó que sabe que en un futuro cercano estará en un mejor momento para poder compartir con todos sus seguidores todo lo que le ha tocado vivir en los últimos meses:

“Se cierra un capítulo en mi vida de manera que nunca me hubiera imaginado. Estoy tranquila con la conclusión de este capítulo de este capítulo por que se que di todo y que tome la mejor decisión para mi en muchos aspectos”, se leyó.

De igual forma le dio las gracias a sus compañeras por su amistad y apoyo, además también mencionó a los fans del América quienes aseguró que diario le muestran su respeto y admiración:

“Gracias por ser la fuerza que me ha guiado en los últimos meses. Se que no tuvimos la despedida en cancha que me hubiera gustado, pero me llevo conmigo ese cariño que desde el principio me demostraron”, continuó.

La jugadora en su escrito le dedicó unas palabras a su país, México:

“Anhelo ver un país que escuche con intención y propósito a las mujeres, más allá de generar conversación sin acción en un día específico en Marzo”, subrayó.

Finalmente indicó que tiene un nuevo capítulo frente de ella y que está muy emocionada por unirse al Angel City:

“Mi objetivo siempre ha sido crecer dentro y fuera de la cancha y sé que este club y la ciudad de Los Ángeles son exactamente lo que quiero y necesito en estos momentos”, concluyó.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas