Ricardo Peláez estalla contra la Selección Mexicana

México.- El exdirectivo Ricardo Peláez realizó una fuerte crítica en contra de la Selección Mexicana tras el resultado en el partido contra Jamaica.

La Selección Mexicana continúa dando de qué hablar tras su trayectoria desde el Mundial de Qatar 2022 y ahora en sus encuentros durante la Nations League. Ricardo Peláez estalló contra el combinado nacional dirigido por Diego Cocca.

Durante el programa de Línea 4 por TUDN, Ricardo Pelaez en compañía de otros analistas deportivos, comenzaron a realizar críticas sobre la falta de calidad dentro y fuera de la cancha por parte del Tri.

“Hoy tengo un micrófono y tengo que analizar y cuestionar cosas, pero no con saña ni mucho menos. La Selección no está jugando bien, no tenemos ni cantidad ni calidad de futbolistas”.

“Calidad sí pero falta liderazgo, sangre, pecho, llámale como quieras. Salir a la cancha y partirte la madre al cien por ciento”,agregó Peláez.

Asimismo, Ricardo mencionó que siempre apoyará a México, tras haber sido un seleccionado nacional pero se deben mencionar los aspectos negativos, para enfrentar sin miedo a Estados Unidos:

“Que nos toque Estados Unidos, no andamos buscando evadir a Estados Unidos, que nos toque en el Final Four, luego en la Copa Oro y que nos toque en la Copa América también. Hay que ganarle”.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas