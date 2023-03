Ángela Aguilar se hace chinos, peinado ideal para días lluviosos

• Ángela siempre procura dar un giro a su imagen, por medio de distintos peinados

México.- Ángela Aguilar ha demostrado que sabe cómo dar el toque final a sus looks por medio de diversos estilos de maquillaje, manicura y peinados.

Pese a no variar constantemente de corte y color de pelo, como otras famosas, Ángela siempre procura dar un giro a su imagen, por medio de distintos peinados, los cuales han resaltado su belleza desde diferentes ángulos.

Por ser el corte de cabello que la ha acompañado durante prácticamente todos sus años de carrera, el estilo bob corto, junto a su colección de prendas y joyas elegantes, ya forma parte del sello de la imagen de la menor de la dinastía Aguilar.

Si bien en los últimos años los cambios de look de Ángela Aguilar no han sido radicales, la cantante ha variado su estilo y ha agregado toques diferentes a su imagen por medio de sutiles detalles en su cabello.

El estilo de cabello corto, que tanto caracteriza a la intérprete de «Yo no sé», se ha visto estilizado de distintas maneras y con discretas variaciones en su largo y forma, demostrando que la joven cantante no se conforma con permanecer bajo una misma estética.

Por temporadas, Ángela suele mantener su corte solo un poco por debajo de la terminación de la oreja, aprovechando este estilo para lucir novedosos modelos de aretes.

Sin embargo, también existen ocasiones en las que la representante del género regional mexicano prefiere lucir peinados con cabello largo, producto del estilismo con extensiones.

Un intermedio entre el cabello muy corto y largo, es el look «long bob» por el que a veces opta la hija de Pepe Aguilar. Este corte se caracteriza por poseer una altura exactamente entre la barbilla y la clavícula, ideal para resaltar las facciones.

En sus looks más recientes, Ángela Aguilar ha retomado el corte bob en su versión corta, añadiendo un toque discreto y elegante a su apariencia.

Gracias a su corte de cabello actual, Ángela ha podido resaltar sus rasgos faciales más favorecedores y ha complementado de manera excelente sus sofisticados outfits.

Basta un pequeño recorrido por el feed de Instagram de la joven de 19 años para detectar cuáles han sido las diversas variaciones que la cantante ha dado a su corte estilo «short bob».

Entre los giros que Ángela ha dado a su negra melena, se encuentra un estilismo capilar en capas y un clásico alaciado para ocasiones formales.

La variación más reciente que la intérprete ha dado a su peinado, es la integración de mechones enchinados a su estética, ideal para días lluviosos.

Ángela combinó un look casual de pants y sudadera con un peinado de chinos, infalible contra la humedad y el frío.

Si, como Ángela Aguilar, buscas lucir estilizada durante un día lluvioso y que tu alaciado no se vea estropeado por el clima, no dudes en usar un peinado con chinos, el look ideal para este tipo de días.

Con información de SUN

Foto: SUN