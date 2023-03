Continuará defensa legal del plan B, anuncia AMLO

– El presidente dice que el fondo del debate es que los neoliberales no quieren un gobierno del pueblo, si no de los potentados, con sus achichincles, voceros e intelectuales orgánicos –

Este martes, en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que el gobierno mantendrá la defensa legal del plan B “para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía.

En ese marco, López Obrador explicó que el fondo del debate es que los neoliberales no quieren un gobierno del pueblo, si no de los potentados, con sus achichincles, voceros e intelectuales orgánicos, y mucha gente con pensamiento conservador.

Por ello, recordó nuevamente, que de ahí que el plan C sería llamar a no votar por los conservadores. “Eso ya lo aplicamos en 2018, fue el pueblo el que dijo ‘¡basta!’ y se inició la transformación”.

Asimismo, subrayó que “en la ley electoral se establecen topes de acuerdo con la Constitución, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República, así está en la Constitución, en el artículo 127.”

El jefe del ejecutivo Federal también apuntó que el Poder Judicial otorgó amparos a muchos funcionarios de organismos “supuestamente” autónomos, para no cumplir con la Constitución y tener sueldos superiores a los del titular del Ejecutivo. Incluso los ministros de la Corte ganan más que el presidente, acotó.

“Que no estén pensando que ya se terminó todo”, señaló el mandatario. A una pregunta sobre su nueva estrategia luego de la decisión de la Corte, respondió: “Pues que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C”.

Finalmente, López Obrador insistió en que, en el fondo, los opositores a la reforma electoral no buscan que se declare o no constitucional, sino lo que realmente quieren es que no se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE.