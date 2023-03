Niños intoxicados en Chiapas viven con secuelas

– Padres y madres de familia de la Secundaria Juana de Asbaje, en Bochil, piden a autoridades educativas y de salud un seguro médico para dar seguimiento a sus tratamientos –

Al menos cuatro estudiantes que resultaron intoxicados en octubre de 2022 en la Escuela Secundaria Juana de Asbaje del municipio de Bochil en Chiapas, padecen de secuelas y los padres y madres de familia piden a las autoridades educativas y de salud un seguro médico para dar seguimiento con sus tratamientos.

Fabiola Palacios Zenteno mamá de Yeyetzi, una de los más de 150 alumnos que resultaron afectados por sustancias, comentó que su hija sigue delicada y desde ese entonces no ha podido regresar a la escuela. Sufre de ataques y no puede sostenerse por sí sola y cuando lo hace para sus necesidades, se apoya en la pared.

NO PUEDEN VOLVER A CLASES

“Mi niña sigue delicada, no ha regresado a clases porque sufre de ataques, no puede sostenerse por sí misma. Cuando le da ataques se hace daño ella misma. Fue después de la intoxicación. Como secuelas que le está causando eso”.

No cuentan con recursos económicos para poder llevar a la adolescente a un especialista y ha sido atendida únicamente con un paidopsiquiatra, para ello tuvieron que vender algunas cosas y hacerse de dinero para médicos. Lamentó que el caso fue cerrado por las propias autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), y lo último fue que les dijeron es que no hubo nada malo en el consumo, es decir no hubo de por medio estupefacientes.

“Las autoridades nos comentaron que no fue nada, pero, porqué quedó así mi niña”, cuestionó la madre de familia.

Yeyetzi de 13 años quien resultó intoxicada y fue hospitalizada en dos nosocomios, manifiesta sus molestias a casi cinco meses del hecho.

“Me siento mal, tengo mucho mareo, se me va la respiración y la comida me da asco, no puedo caminar solita, me tienen que ayudar. El mareo es el que no se me quita. Ya quiero regresar a clases y extraño todo a mis amigas, no las he visto, ir a clases y jugar con ellas”.

La menor pidió ayuda médica para que pueda regresar a clases y llevar sus tratamientos adecuados. Las madres de familia insistirán en que les brinden apoyo a los estudiantes afectados y más a cuatro personas en particular que aún sufren secuelas. (Fuente: Patricia Espinosa/El Heraldo de México)