Lamar Jackson anuncia que solicitó salir de Baltimore

Estados Unidos.- El mariscal de campo de los Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, dio a conocer a través de sus redes sociales que busca salir del equipo, luego de que la institución no ha mostrado interés en pagar por su valor para un contrato a largo plazo.

Jackson afirmó que la solicitud para ser canjeado la presentó desde el pasado 2 de marzo y tras fracasar en las negociaciones de renovación con los Ravens.

“Amo el futbol americano y mi sueño es ayudar a un equipo a ganar el Super Bowl. No importa que tan lejos vaya o dónde me lleve mi carrera, continuaré estando cerca de mis aficionados de la Baltimore Flock y todo el estado de Maryland. Me verán de nuevo”, escribió el jugador de 26 años.

Baltimore había colocado a Jackson con la etiqueta de franquicia no exclusiva, lo que le permite negociar con cualquier otro equipo por una oferta calificada. En caso de no existir alguna oferta de este tipo, el quarterback tendría que jugar la próxima temporada con dicha clasificación y con un salario de 32 millones de dólares.

En caso de recibir una oferta, Baltimore tendría aún la opción de igualar la misma o recibir dos selecciones de primera ronda del draft por parte del equipo que se lleve al jugador.

Desde septiembre pasado se manejó que Lamar Jackson había rechazado una oferta de los Baltimore Ravens de 133 millones de dólares garantizados por la forma, 175 millones garantizados por lesión y 200 totales en caso de lograr llevar al equipo al Super Domingo./

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas