DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

DIPUTADA DESESTABILIZA LA PAZ SOCIAL

Comenzamos… Las fichas que aspiran a ser candidatos por Morena a la Presidencia de la República en las elecciones del 2024, en los últimos días dan un gran impulso a sus precampañas. Claudia, Adán Augusto, Marcelo y Monreal son quienes se disputan cerradamente el derecho de ser elegidos para aparecer en las boletas como él o la candidata a la Presidencia de la República, estos presionan a sus operadores para acelerar la marcha. La lucha entre los aspirantes es cerrada y puede generar en cualquier momento, fricciones entre las corcholatas, es más, pienso que habrá confrontaciones fuertes entre los equipos de los aspirantes, por eso López Obrador pide unidad a los contendientes. Uno de los sondeos que se publican diariamente en el centro del país señala a Claudia Sheinbaum que va en primer lugar; en segundo sitio ponen a Marcelo Ebrard, en tercero a Adán augusto López Hernández y en último lugar a Ricardo Monreal. La realidad es muy distinta, el secretario de Gobernación y líder del Grupo Tabasco, Adán Augusto López Hernández será el elegido, el presidente López Obrador lo escogerá como su sucesor. Su cercanía con el Primer mandatario de la Nación demuestra eso. Existe un dado cargado, tiempo al tiempo.

Continuamos… El edil de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Diaz Ochoa anda feliz después de haber renunciado al partido verde. En los desayunaderos de esa gélida ciudad se preguntan quién es la poderosa dama que lo manipula, ya que ella fue la que le ordenó salirse de ese partido y comenzar su mutación al partido de Morena para que sea reelecto como alcalde el año entrante. La susodicha es chiapaneca, de linaje, empresaria, política y goza de la amistad y confianza del presidente de México. Comentan que el lobo feroz de Mariano Diaz Ochoa ahora es un corderito con esta enérgica señora.

Seguimos… La situación de desestabilización que se vive en Teopisca, dicen que es provocada desde una Curul del Congreso del Estado de Chiapas. La llegada de la actual alcaldesa de ese municipio, Josefa María Sánchez Pérez provocó que se descubrieran corrupción al interior de la Tesorería municipal. El titular de esa área, el contador Javier Velázquez Díaz recibía órdenes de la diputada local Fabiola Ricci Diestel, ella lo había colocado en ese puesto. Los negocios donde se asignaban grandes recursos a la empresa Desarrollos ARK Zoque S.A. de C.V., propiedad de Martín Ricci Diestel. Javier Velázquez Diaz fue cesado como Tesorero a finales del año pasado, por instrucciones de la presidenta municipal y por acuerdo del Cabildo. Comentan en Teopisca que esto molestó a la legisladora, las reprensiones en contra de la alcaldesa no se hicieron esperar, amenazas constantes, difamaciones y hasta un intento de homicidio ha sufrido María Sánchez Pérez, no para desaparecerla, sino con la intención de obligarla a renunciar y que la pandilla de los Ricci vuelva a apoderarse de ese ayuntamiento. En la región de los Altos, Fabiola Ricci es repudiada por la gente. Así las cosas.

Terminamos… El magisterio federalizado aun no digiere el resultado de las elecciones donde un fiel servidor de Pedro Gómez Bámaca, ganó la dirigencia de la Sección VII del SNTE, Azael González Vázquez. Fue el mismo Bámaca el que dio a conocer que Azael era el ganador. Esto ha provocado una gran división dentro del gremio magisterial federalizado debido a la imposición de González Vázquez como dirigente, ya que Pedro Gómez Bámaca no podrá ser auditado y seguirá manejando a su antojo los intereses de esa sección sindical, organismo donde se manejan muchos recursos. El magisterio ha denunciado desde hace mucho tiempo el desvío de recursos millonarios que han hecho en las secciones sindicales del SNTE, VII federal y 40 estatal, sin que pase absolutamente nada. Exdirigentes han salido millonarios, ese es un buen negocio. Lo peor de todo no es lo que se roban, sino la falta de responsabilidad que han demostrado durante décadas las y los maestros que tienen plazas oficiales, el nivel de educación está por los suelos, los afectados son los alumnos. La deshonestidad se palpa desde las dirigencias hasta las intendencias. Cientos de maestros están comisionados para apoyar a algún diputado local o federal, a los partidos políticos o a alguna organización. Todo se da con la gestión de los sindicatos y con el aval de la Secretaría de Educación. Eso también se llama corrupción.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.