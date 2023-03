Conflicto con los EEUU

Fernando Hinterholzer Dieste

“Falso’ que haya regiones de México dominadas por el narco: AMLO”

Al presidente López Obrador le ataca que “los Yanquis imperialistas aseveren que los cárteles de droga controlan porciones del territorio nacional”. Pero es una verdad irrefutable que hay muchas zonas del territorio nacional donde los carteles criminales, léase de Sinaloa, o de Jalisco Nueva Generación controlan el trasiego venta de droga, el cobro de piso a las empresas y a particulares, el secuestro, entre otras tantas actividades criminales, sin que el Estado mexicano haga algo por detenerlos. Basta señalar la zona fronteriza de Tamaulipas, o la Tierra Caliente y Costa Grande en Guerrero, o el Triángulo Dorado en Sinaloa, Durango y Chihuahua. O en la Riviera Maya, y en todo Guanajuato y Jalisco o en algunas regiones de Chiapas, como en la frontera y en la zona de Cintalapa, es innegable una fuerte presencia de grupos criminales. Negar su existencia y dominio territorial es invisibilizarlos y de alguna manera volverse cómplice de sus actividades criminales. Los más de 150 mil homicidios dolosos en lo que va del sexenio, pronto alcanzaran la cifra de la administración anterior, donde ocurrieron 157 mil 158, pero a López Obrador le resta año y medio de mandato. Hay 110 mil desaparecidos en este gobierno, y negar el dominio de los criminales en vastas regiones no es algo sensato. Bien sabemos que la violencia ahí está, ahí ha estado, pero que ha aumentado exponencialmente en los últimos cuatro años, no importan las estadísticas truqueadas que hagan cada mes para presumir que el índice ha bajado.

Y todo ello, preocupa mucho al gobierno norteamericano, y ha generado un aumento en la tensión entre ambos países. Hace varios meses la preocupación de la administración Biden prendió los focos de alerta en torno de la fallida estrategia contra las organizaciones criminales. El tema del imparable tráfico del fentanilo ha colocado al gobierno mexicano en una situación que está llevando la relación bilateral a una de crisis de señalamientos y dimes y diretes, que distan mucho de la tradicional diplomacia, entre países vecinos y socios. De manera muy poco empática, la decisión de López Obrador de abrir un nuevo frente de confrontación, ahora llamado “el frente externo” con el gobierno norteamericano y sus principales operadores, así como con legisladores demócratas y republicanos en respuesta a críticas por el innegable fracaso de la política de abrazos y no balazos para contener el avance del crimen organizado, comenzó a generar temor y nerviosismo, en los más altos mandos de la 4T, donde —si bien no todos— no son pocos quienes sí entienden que, igual que en el rubro de la seguridad, las cosas no van bien en otros muchos asuntos…

En estos últimos días, después de un intenso intercambio epistolar muy subido de tono, entre el presidente mexicano y el Departamento de Estado norteamericano “por la difusión del Informe de Derechos Humanos sobre México que este último hiciera público”, lo que finalmente puso al borde de una grave crisis la relación bilateral, fue la declaración, bajo juramento”, que ante el Senado hiciera el secretario de Estado de los EEUU, Antony Blinken, en relación a que sí, parte del territorio nacional se encuentra, hoy, bajo control de los cárteles. La actual crisis diplomática entre México y Estados Unidos estallo en Washington por la falta de resultados concretos del gobierno mexicano en el combate al tráfico de fentanilo. Ciertamente el problema viene de otros gobiernos, pero le explotó a López Obrador al subestimar la responsabilidad compartida. “El llamado Entendimiento Bicentenario, creado a fines de 2021 en sustitución de la Iniciativa Mérida para coordinar la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos, resultó un fracaso”.

Los desmentidos del presidente mexicano para evitar la realidad no tienen que ver con defender la soberanía como quieren hacer creer. Se trata simplemente de un recurso retórico común a los actuales y anteriores gobiernos mexicanos, que “es necesario confrontar sin importar que las verdades incómodas se señalan desde afuera”. López Obrador refuta como “falsas” las declaraciones del secretario de Estado sobre el control del crimen de regiones de México y descalifica la investigación sobre Ejército espía y la validez de documentos del jaqueo de correos de Guacamaya Leaks. El presidente mexicano puede decir lo que quiera y mentir cuantas veces lo desee, como lo hizo al referirse al informe sobre Derechos Humanos, pero no puede creer realmente lo que dice, evidentemente sabe muy bien de lo que habla, por lo que el asunto se torna más delicado, ya que esto indica que minimiza e ignora las luces rojas del semáforo que se están prendiendo contra su gobierno en Washington de manera cada vez más frecuente. “El reporte del Departamento de Estado es resultado de una ley que pasó el Congreso de Estados Unidos como parte del Acta de Asistencia Exterior de 1961”, y los congresistas lo toman como base para aprobar o limitar la ayuda exterior de Estados Unidos en el mundo, donde gobiernos y organizaciones abocadas a la defensa de los derechos humanos lo esperan anualmente con interés y preocupación.

El Congreso de EEUU puso en evidencia al gobierno mexicano, por lo que denominó “problemas significativos” en materia de derechos humanos, que iban en el abanico de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, impunidad y ataques a la libertad de expresión. Sin embargo, lo más significativo del documento, aparece en el sumario ejecutivo del capítulo sobre México, donde señala que “hay reportes de que algunos funcionarios del gobierno eran cómplices de las organizaciones criminales internacionales”. La reacción de López Obrador fue tajante y virulenta. “Son unos mentirosos quienes dicen que en México las autoridades y las fuerzas de seguridad cometen violaciones a los derechos humanos; además son intervencionistas, pues se meten en lo que no les incumbe y violentan la soberanía mexicana”. Para muchos expertos internacionalistas, la reacción presidencial se realizó con el propósito, no de refutar las acusaciones contrastándolas con la realidad, sino incrementar su popularidad consolidando, una serie de actos conspirativos, impulsados por los enemigos de la 4T en el extranjero. El Presidente hablaba para su público, aprovechaba el sentimiento anti yanqui, donde los EU “son el extraño enemigo”. A México no le conviene de ninguna manera pelearse con los norteamericanos, sería un tema de “perder perder” Sin embargo, algo podría hacer el gobierno de la 4T, si investiga y termina con la conexión entre los traficantes chinos y los carteles mexicanos para detener el trasiego de fentanilo.

ES CUANTO ADENDDUM: Mal le ha ido al Fiscal chiapaneco con el caso del alumno que se ahogó en una escuela particular en Tuxtla Gutiérrez, no sabemos si por negligencia, corruptelas o falta de interés, pero los padres del menor se quejaron con el mismísimo presi, en la gira que realizo por la entidad, la semana pasada.