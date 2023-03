“Claro que informo al papa de la situación de violencia”, asegura arzobispo 

• El arzobispo de Morelia aseguró que aunque no hay un informe oficial, cada diócesis envía un reporte propio al papa Francisco sobre la violencia en Michoacán

México.- Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, confirmó que él le informa al papa Francisco sobre la situación de violencia en esa ciudad de Michoacán.

El arzobispo dijo que si bien como iglesia católica mexicana, se sabe que no hay un informe oficial, cada diócesis envía un reporte propio.

“Ahora, cada diócesis, en el caso de Morelia, lleva su informe propio, y claro que yo le estoy informando al papa de la situación de violencia que hay en lo que es la arquidiócesis de Morelia”.

Indicó que no está a favor de lo declarado por el canciller colombiano en México sobre que el gobierno negocie con el crimen organizado.

“No, yo he dicho, y seguiré diciendo, que no es el gobierno, ahí hay que buscar mediadores y en su momento, la iglesia puede ser mediadora porque el gobierno tiene el desafío de resolver el problema de los grupos delincuenciales pero no es en ese diálogo que pudiera ser un diálogo más en el tema, por ejemplo, espiritual. Yo, desde cuando monseñor Salvador Rangel empezó a plantear el diálogo con los delincuentes, yo insistí mucho en que es diferente la forma de participar de la iglesia y de participar de las autoridades, ahora si lo hacemos, el diálogo, para conjuntamente poder encontrar la mejor forma tanto para darles alternativas y en ese tema es muy válida la justicia transicional para darles alternativas a los delincuentes de que puedan rehabilitarse y en eso la iglesia puede aportar mucho”, apuntó.

Indicó que llevan a cabo acciones muy puntuales con autoridades, civiles y sociedad civil para combatir la violencia en la entidad.

“Yo creo que gracias a Dios junto a la ola violenta que se tiene muy reconocida y muy vista en Michoacán, la verdad es que hemos hecho un esfuerzo significativo desde las autoridades, civiles, con las iglesias, con la sociedad civil y hemos venido buscando la forma de hacer presencia sobre todo en los lugares donde se exacerba la violencia. Por decir el caso de Aguililla que fue tan públicamente sonado, pues llegamos de las formas en que pudimos aportar y colaborar hasta que se pudo, por ejemplo, restablecer el libre tránsito y que a la población le benefició mucho, además estamos impulsando muy fuerte lo que llamamos el Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación y esto lo hemos estado impulsando en diálogo con las autoridades federales, estatales y municipales. Ahorita estamos impulsando lo que llamamos los Comités Municipales para la Construcción de la Paz y la Reconciliación y son esfuerzos significativos por lo que queremos contrarrestar la violencia que se exacerba y además queremos acompañar desde la persona, la familia, las organizaciones e instituciones y a la sociedad civil para contrarrestar la violencia pero, además, con la decisión y el empeño de que cada vez más la misma sociedad pueda colaborar y participar con nuestro proyecto para la construcción de la paz y la reconciliación”, dijo.

Con información de SUN

Foto: EFE