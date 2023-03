Chiquis iniciará su Abeja Reina tour parte II en el Lunario del Auditorio Nacional

• Más de dos horas de música y diversos cambios de vestuario serán parte de las sorpresas, aseguró la cantante

México.- La cantante de Regional Mexicano, Chiquis Rivera, iniciará su Abeja Reina tour parte II en el Lunario del Auditorio Nacional, lo cual significa también su llegada al público mexicano.

“Para mí es un sueño hecho realidad poder presentarme en el lunario, quiero enseñarle a todos que sí puedo, que estoy aprendiendo y que aprendí mucho”, declaró la intérprete en conferencia de prensa.

“Se vienen muchas sorpresas, habrá canciones nuevas, es un show de más de dos horas y también me voy a cambiar, es un momento muy especial para mí”, continuó.

Esta presentación es precedida por un par de cancelaciones en Nuevo Leon y Tamaulipas, las cuales se rumuró que se vieron afectadas por amenazas en contra de la cantante.

“No hubo amenazas de ningún tipo, fueron más bien cuestiones con las promotoras, quienes determinaron que había problemas de inseguridad y decidieron posponerlas, no cancelarlas, ahora estoy en espera de que se den las condiciones de llevar a cabo los shows”, aseguró.

Chuiquis, como es el nombre artístico de Janney Marín Rivera, habló también sobre haberse despegado del icónico apellido.

“Mi nombre artístico es Chiquis, y quiero que me conozcan por mi música, por mi historia, por lo que yo canto, por lo que yo escribo.

“Creo que si se enfocan mucho en el apellido, no me dejan ser. Si yo cometo un error, no quiero que sea problema de mi familia, estoy muy orgullosa de todo lo que ellos han logrado, son una familia muy trabajadora, pero quiero que se den la oportunidad de conocer a Janney, así que soy Chiquis”, dijo la intérprete.

Chiquis se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional mañana 28 de marzo.

Hasta el momento, su corrido Porque soy abeja reina, cumplió su segunda semanaconsecutiva como número 1 en la radio popular de México, de acuerdo con cifras de Monitor Latino.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas