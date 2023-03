ENSALADA DE GRILLOS

Ciro Castillo

CHABELO Y EL OTRO MÉXICO

Apenas andábamos recordando que falleció la cantante chiapaneca Irma Serrano, luego el gran Ignacio López Tarso, Rebecca Jones y el sábado nos amanecimos con la noticia de que se nos murió Xavier López Chabelo.

Lo primero que pensamos quienes nos dedicamos a los medios de comunicación es que nuevamente se trataba de una noticia falsa o como se le dice ahora, una fake news.

Cada que se moría algún famoso o medio famoso, resurgían las bromas y los memes con respecto a la edad de Chabelo, quien perdió la vida a los 88 años.

A pesar de que se trata de un personaje de la farándula es imposible dejar de comentar del adiós a hombre que supo conectar con el público infantil, uno de los más difíciles y exigentes.

Chabelo representa una época del México que ya se fue, de un país en el que las comunicaciones y el entretenimiento estaban dominadas por una televisora o dos, a lo mucho.

Es un personaje que no tuvo que recurrir a las groserías y al lenguaje vulgar para marcar a muchas generaciones que lo recuerdan porque era “de ley” prender la tele los domingos para ver su programa de concursos “En Familia con Chabelo”.

Cómo olvidar sus películas que, aunque carecían de esa producción “joliwudense” que a todos impresiona, nos hacían emocionar.

A un ser humano se le mide por lo conseguido en vida, pero también por lo que deja una vez que ha partido y Chabelo, quien en rara ocasión estuvo metido en escándalos, representa eso.

Cuando gente de todos los estratos sociales, incluidos políticos como Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum, coinciden en destacar a cierta figura, entonces es cuando nos damos cuenta de su trayectoria e influencia.

En medio de un México en el que la violencia cruda y sin escrúpulos se ha vuelto el pan nuestro de cada día, es un gran momento para hacer un homenaje a este hombre que con regalos pequeños llenaba a los hogares de entretenimiento.

Dicen que los grandes hombres y mujeres son irrepetibles y claro, no se dan en maceta. Chabelo, el de la voz de niño, será eso, irrepetible…

RUGIDOS

El que no para de “rugir” es Eduardo Ramírez, quien este fin de semana tuvo al menos un par de actos en los que nuevamente se miró que el comiteco tiene un arrastre grande, pero, sobre todo, genuino.

Lo hemos machacado y machacado hasta el cansancio: el ahora Senador de la República no puede creer que ya tiene la candidatura en la bolsa y luego la gubernatura; sin embargo, lleva una gran ventaja.

Sería y seríamos ingenuos si pensáramos que la decisión de la sucesión en Chiapas no pasará por Palacio Estatal y Palacio Federal, pero es claro que cuando una figura ha caminado por años innegablemente ha tomado la delantera.

Somos el estado más trabajador, afirmó el legislador desde el municipio de Salto de Agua, donde llamó a cambiar el “chip” y sacar del atraso a esta entidad que siempre ha sido señalada por su pobreza.

“Nuestra historia, gente y el carácter nos hace, a las y los chiapanecos, gente de esfuerzo”, expresó el nacido en Comitán, quien luego se echó una refrescada nada más y nada menos que en las Cascadas de Agua Azul.

Los tiempos de definiciones y las patadas bajo la mesa arreciarán, pero, reiteramos, haber construido estructura y ser cauto en el manejo político sirven mucho.

Tras los resultados en el Estado de México y Coahuila, entonces todos comenzaremos a mirar hacia 2024 tanto en la arena presidencial como en la competencia por las gubernaturas.

No podemos descartar a nadie ni anticipar vísperas; sin embargo, reiteramos, el autodenominado “Jaguar Negro” tiene la pinta y en política no es solamente lo que eres si no cómo te miras y cómo te proyectas ante una ciudadanía sedienta de resultados…

ADEREZOS

-La renuncia de Mariano Díaz Ochoa, lejos de que se trata de un presidente municipal sumamente cuestionado, parece que manda una señal de que el Partido Verde a propósito o legítimamente se está desfondando en Chiapas. Podría ser esta renuncia el inicio de una desbandada todavía mayor…

-Es política y se entiende el golpeteo casi a diario que Andrés Manuel López Obrador ha propinado al Poder Judicial, llámese Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El problema creemos que será cuando acaben las campañas y venga el nuevo sexenio. Esta institución que debiera ser clave podría quedar extremadamente debilitada…

-Parece ciencia ficción y pone los pelos de punta: Telefórmula estrenó esta semana que pasó a su presentadora de noticias NAT. Es inteligencia artificial que no hace gestos, pero saca la chamba. Ahora sí, como dice El Buki, a dónde vamos a parar…