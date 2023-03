Siempre seré leal a la cuarta transformación: Eduardo Ramírez

• Aseguró que Chiapas tiene un gobernador demócrata, un gobernador que trabaja.

En un ambiente cálido, el senador Eduardo Ramírez sostuvo la asamblea informativa para dar a conocer las bondades de la recién aprobada Ley de Desarrollo Sustentable del Café frente a miles de habitantes del municipio de Ocosingo.

En este marco el legislador morenista dijo “vamos a acompañar al presidente

Andrés Manuel López Obrador, me voy a mantener leal al movimiento de la cuarta transformación, no me voy a mover ni un sólo centímetro, porque es el momento más importante para Chiapas, y lo que viene, nos la vamos a rifar con el pueblo de Ocosingo, nos la vamos a rifar con la Selva Lacandona”.

A su vez reconoció que “Chiapas tiene a un gobernador demócrata, tiene a un gobernador que trabaja para la salud, para la educación, para los programas sociales, aquí en todo Chiapas se recibe de manera universal pensión para las personas con discapacidad, y ese ha sido un esfuerzo del gobernador Rutilio Escandón; vamos a decirle al gobernador que Ocosingo lo quiere, y que Eduardo Ramírez lo estima, lo respeta y que siempre voy a defender el gobierno de Rutilio Escandón”.

Ahí mismo, Eduardo Ramírez se comprometió a trabajar por la conservación de la Selva Lacandona para que siga siendo pulmón de México, “estoy muy agradecido con el cálido pueblo de Ocosingo que siempre me ha recibido con magnanimidad”.

