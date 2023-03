Cafetaleros logra mínima ventaja en casa

El cuadro chiapaneco se impuso 1-0 a Tecos y toma ventaja en cuartos de final

Cafetaleros de Chiapas tomó ventaja en la serie de cuartos de final ante Tecos, a quien derrotó por la mínima este sábado en el Victor Manuel Reyna.

La ida de los cuartos de final del Clausura 2023 de la Liga Premier marcaron este duelo, en el que los chiapanecos recibían a un rival que llegó precedido de una solidez defensiva importante; sin embargo, bastaron nueve minutos de partido para que Cafetaleros consiguiera la ventaja.

Una jugada por la derecha, con Neider Barona y el acompañamiento de Osvaldo Ríos, quien ingresó al área, centró en diagonal hasta donde Eduardo García remató a puerta, la pelota se desvió en un defensor y se incrustó en la portería; Tecos únicamente había recibido cuatro goles en once fechas y en menos de 10 minutos de partido, Cafetaleros ya tenía la ventaja.

Se complicaron las cosas para el de casa, porque al 25 Neider Barona tuvo que abandonar la cancha con una dolencia, ingresó Martín Abundis y el volante no desentonó, se encargó de entretener la pelota y jugar en diagonal al área rival, provocando que Cafetaleros pudiera defenderse con el balón en los pies.

Tuvo sus opciones Tecos, porque demostró que fue uno de los mejores equipos de su sector, pero Sergio Silva también salió en una buena tarde, solvente, el portero del “aromático” se encargó de contener cualquier intento del rival, que vio como llegaba el descanso sin sobresaltos.

Pudo Cafetaleros aumentar la ventaja, pero le faltó certeza en ataque, además, el rival se ocupó también en que el daño no fuera mayor y si podía sacar el empate, buscaría conseguirlo para que el trámite en la vuelta no sea complejo; sin embargo, Jesús Palacios ajustó a su equipo, refrescó el ataque y apuntaló la zaga, que con Luis Alonso y Emilio Vargas, fueron una muralla que contuvo a los atacantes de los “tecolotes” que no podían inquietar a Silva bajo los tres postes.

Bajó la cortina Cafetaleros, a pesar de los últimos intentos de Tecos por emparejar, llegó el silbatazo. Cafetaleros ganó la ida por la mínima y jugará la vuelta el próximo viernes en el Tres de Marzo, para buscar el boleto a semifinales del Clausura 2023 de la Liga Premier.