Migrantes saturan oficinas del INM de Tapachula

– Dicen que entrar a México es difícil, pero además es complicado solicitar un permiso para transitar por el territorio nacional, ya que las autoridades burocratizan los procesos –

Por segundo día consecutivo, más de un centenar de extranjeros acudieron este jueves a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), localizado sobre el libramiento Norte Poniente de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, para intentar tramitar la Forma Migratoria Múltiple.

Desde temprana hora las personas, principalmente de nacionalidad venezolana, comenzaron a congregarse en espera de ser atendidos por las autoridades migratorias, por lo que fue hasta cerca de las 10:00 horas cuando por fin les permitieron el acceso de manera ordenada.

Así mismo, los migrantes que buscan cumplir el sueño americano denunciaron que han recibido poca información por parte de las instituciones para tramitar el permiso temporal y con ello también se ha generado burocracia, de tal forma que algunos llevan más de dos meses en territorio chiapaneco sin poder trasladarse a la frontera norte del país.

LA HISTORIA SIN FIN

José Salazar, originario de Venezuela, relató que a diferencia de otros países como Panamá y Honduras, entrar a México resulta difícil, pero además es mucho más complicado solicitar un permiso para transitar de forma segura por el territorio nacional, ya que las autoridades migratorias burocratizan los procesos.

“De entrada ya tienes la puerta cerrada, hay que entrar por los caminos irregulares, logramos ingresar y desde que ingresas comienza la persecución constante ya sea de las autoridades o de los cárteles. Ya estando en Tapachula empieza la odisea por así llamarlo, uno no tiene información a donde dirigirse, qué hacer, no hay una asistencia de algún ente gubernamental o no gubernamental que te oriente, que te diga ‘mira tú eres migrante debes seguir esta ruta porque sabemos que tú estás de paso’”, puntualiza.

El joven de 35 años manifiesta que sus familiares fueron detenidos por migración en uno de los retenes ubicados en la carretera Tapachula–Tuxtla Gutiérrez, posteriormente fueron trasladados a una estación migratoria donde las condiciones para su estancia no eran las óptimas, pues dormían sobre unas mesas de concreto y hacinados con otras 27 personas más en un espacio reducido.

EL FENÓMENO MIGRATORIO

De acuerdo con las autoridades de Chiapas, son miles de migrantes que ingresan cada día a territorio mexicano por la frontera sur, debido a que, por los casi 700 kilómetros de frontera que tiene el estado sureño con Centroamérica, existen por lo menos mil puntos de trasiego.

Tapachula es uno de los municipios que aglomera el mayor número de personas en tránsito y quienes de igual forma están en la búsqueda de obtener el permiso para una estancia corta.

Por ello, este jueves cientos de personas migrantes de Centroamérica, Sudamérica, Rusia, China, Venezuela, Cuba y de otros países, también acudieron a las oficinas de regularización migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) con sede en Tapachula, para poder obtener una cita para ser atendidos y logren obtener una salida vía área. (Fuente: Milenio- Foto: Especial)