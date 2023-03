DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

EX FUNCIONARIOS CORRUPTOS A LA CÁRCEL

Comenzamos… El Simulacro de Sismo a nivel nacional, resultó un éxito en la entidad chiapaneca. La participación de la población, alumnos y trabajadores fue con mucho orden y responsabilidad. El gobernador de todos los chiapanecos, Rutilio Escandón Cadenas siempre estuvo atento, monitoreando el desarrollo de este evento que ha servido para que todos los sectores de la sociedad eleven la cultura de la prevención y aprendan como deben actuar a la hora de un siniestro. Chiapas es una zona sísmica, el registro que da diariamente el Sistema Sismológico Nacional (SSN), lo confirma, además ya hemos sido duramente golpeados por estos fenómenos naturales. El mandatario chiapaneco, Escandón Cadenasdiariamente, muy temprano, se reúne en palacio de gobierno con el grupo interinstitucional que conforman los tres niveles de gobierno con la finalidad de conocer la situación de seguridad en toda la geografía chiapaneca. Eso es lo que más le preocupa a Rutilio Escandón, que las y los chiapanecos tengan seguridad en todos los aspectos, que exista una paz social, una convivencia entre todos, sin importar credos o ideologías partidistas y alertar a la población en caso de algún pronostico climatológico. Todavía las familias que fueron afectadas por el sismo de aquel inolvidable septiembre del 2017 no olvidan las promesas de apoyo del ex gobernador Manuel Velasco Coello. En el Congreso del Estado en ese entonces era el presidente de la Mesa Directiva, Willy Ochoa Gallegos se creó la Comisión Legislativa para la reconstrucción, él mismo se nombró presidente de esa comisión para manejar a su antojo los recursos, los apoyos nunca llegaron a su destino. Fue la actual administración de Rutilio Escandón la que atendió a los afectados.

Continuamos… Desde las entrañas de una dependencia impartidora de justicia, se ha filtrado la información que ya están listas varias órdenes de aprehensión contra ex alcaldes, ex funcionarios municipales y ex secretarios de estado de la administración pasada, acusados de un desvío de recursos por casi tres mil millones de pesos. Nombres como los de Fernando Castellanos Cal y Mayor, Jorge Betancour Esponda, Bayardo Robles Riqué, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, Carlos Raymundo Toledo, Marco Cancino González, Enoc Hernández Cruz, Sebastián Collazo Diaz, Roberto Pinto Kanter, Armando Ramírez Aguilar, María del Carmen Fernández Benavente, entre otros muchos que están en una lista en el escritorio de un conocido Fiscal.

Seguimos… Donde todo es un fracaso es en San Cristóbal de Las Casas. El director de Protección Civil municipal el mero día del simulacro se dio cuenta que las Alarmas Sísmicas no servían. Fue el primer regidor y presidente de la Comisión de Protección Civil del ayuntamiento coleto, el que informó sobre esta situación y culpó a la exalcaldesa de ese municipio Jerónima Toledo como la responsable de que las alarmas no sonaran. Después de año y medio de haber asumido el cargo, se dieron cuenta de que las alarmas no funcionan por falta de mantenimiento, con esto demuestran su irresponsabilidad. Por cierto, el edil de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Diaz Ochoa anunció que ha renunciado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El trapecista Diaz Ochoa salta de partido en partido, ahora deja el partido verde y negociará su ingreso al Partido Chiapas Unido (PCHU). Sin duda hará una excelente mancuerna con el nefasto y corrupto dirigente del PCHU, Conrado Cifuentes. Tal para cual.

Terminamos… En el municipio de Yajalón, desde hace décadas el clan de “Los Utrilla” se ha apoderado del lugar, se creen los dueños de la comarca y de la vida de la gente. Dicen que han amasado una inmensa fortuna debido al saqueo que han realizado a las arcas municipales, siempre están en el poder. Como cabecilla de esa banda señalan al ex alcalde, ex diputado local, ex director general del Instituto del Café de Chiapas y ex subsecretario general de la secretaria General de Gobierno en el sexenio pasado, Jorge Utrilla Robles. Circula la versión de que el actual alcalde de Yajalón, Juan Manuel Utrilla Constantino, destacado integrante de esta cofradía y militante del Partido Verde, está acusado de haber asesinado a dos personas: Osiel Robinson Gallegos y Wilberth Gutiérrez López. Existe la carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE), el asunto está en manos del Juez de Control y Enjuiciamiento de la región III con sede en Ocosingo, el expediente es el 273/JCySC/2023. Dicen que la orden de aprehensión ya está girada y únicamente se espera que los “rápidos” legisladores locales quiten el Fuero Constitucional a Manuel Utrilla para detenerlo.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.