A causa del cáncer Foster Moreau anuncia su retiro de la NFL

El exjugador del equipo de los Raiders, Foster Moreau ha anunciado su retiro de las canchas de la National Football League (NFL) tras haber sido diagnosticado con un tipo de cáncer.

De acuerdo con lo reportado por medios locales, el atleta tiene “Linfoma de Hodgkin’s” el cual fue descubierto cuando se realizó un examen físico con el conjuntos de los “Santos” de Nueva Orleans.

Por medio de sus redes sociales Foster se encargó de difundir esta noticia para todos sus seguidores:

“A través de un proceso, algo así como milagroso, este período de la agencia libre me ha cambiado la vida. Durante un examen físico de rutina me enteré de que tengo linfoma de Hodgkin y me alejaré del futbol”, se leyó.

Asimismo agradeció por el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera:

“No ha habido un solo pase que haya dado sin que cientos de personas iluminando el camino y seguiré buscando su guía”, concluyó.

Cabe resaltar que el jugador de 25 años jugó cuatro temporadas con los Raiders, quienes lo seleccionaron durante una cuarta ronda en el draft del año 2019, cuando la escuadra de Las Vegas aún tenía sede en Oakland.

Durante la temporada pasada logró hacer marcas importantes como 33 recepciones y 420 yardas.

Finalmente fue titular en 14 partidos durante la temporada pasada y en 25 más durante los últimos dos años.

En toda su carrera ha logrado acumular 1. 107 yardas, 91 recepciones y 12 anotaciones.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas