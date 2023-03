La encrucijada económica y social de Chiapas rumbo al 2024

Fernando Hinterholzer Diesel

Chiapas está considerado como el estado más pobre de México, y también el menos diversificado en su estructura productiva. De acuerdo a Coneval, el porcentaje de pobreza en Chiapas es 34.5 puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional (41.9%). En ese mismo año, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en Chiapas fue de 15.0%, es decir, 822,000 personas, aproximadamente, presentaron al menos una carencia. Paradójicamente, es la entidad más rica en recursos naturales y en lugares turísticos de todo el país. El desarrollo económico de Chiapas, medido tanto por la poca diversidad de sus exportaciones como por el escaso número de empleos que genera, son en parte el origen de sus bajos niveles de ingreso y escaso crecimiento económico. Para impulsar el crecimiento económico de Chiapas es necesario cambiar su estructura de producción, haciéndola más diversa y avanzada. Existe un gran potencial para que en las 9 regiones cambien su producción de manera gradual hacia productos e industrias de mayor complejidad, con base en los avances tecnológicos con los que ya cuentan hoy en día. No todas las regiones chiapanecas tienen el mismo potencial. El análisis de expertos en planeación y políticas públicas, señalan que la diversidad del ingreso per cápita en las regiones de la entidad, sigue siendo más importante que lo que encontramos en otras regiones. Esta característica esencial, da pauta a la utilización de un enfoque municipal, centrado en aquellas zonas urbanas de mayor población. Este enfoque reconoce que las expectativas en el corto plazo para muchos chiapanecos que no habitan cerca de las regiones más desarrolladas del estado están en la posibilidad de moverse gradualmente hacia niveles de productividad agrícola más alta.

De acuerdo a la prestigiada Universidad de Harvard, “Chiapas es pobre porque tiene demasiada gente en zonas improductivas, donde nunca se han hecho presentes los métodos de producción modernos. Por esa razón su productividad es baja, y en consecuencia su deseo de acumular activos que no producen retornos significativos es también bajo”. En el tema social, en Chiapas ha prevalecido desde hace varios años un entorno de violencia sistemática originada por una situación de muy alta marginación y pobreza ancestral; la posición geográfica de la entidad; la migración exacerbada; la reflexión y las políticas públicas del gobierno; la continuidad de relaciones de trabajo serviles y quasi-esclavistas, provocando tal dificultad, que ha colocado en una situación de alta vulnerabilidad a las mujeres chiapanecas, sobre todo a las indígenas y mestizas pobres. De acuerdo a estadísticas de Coneval, más del 60% de la población de Chiapas vive en condiciones de pobreza, y la mitad de éstas padecen pobreza extrema. Los municipios con mayores índices de pobreza y menor índice de desarrollo humano son los municipios indígenas. Estas condiciones de pobreza histórica en la población indígena se recrudecen en el caso de las mujeres. El Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que actualmente existen en el país 22.4 millones de mujeres y hombres adolescentes. En Chiapas viven 1.2 millones de jóvenes que tienen entre 10 y 19 años de edad. El crecimiento económico en Chiapas requiere mucha más innovación, que la entidad se incorpore al resto de México para producir eficientemente los productos que el resto del país ya produce. Este cambio de paradigma por supuesto necesita del apoyo gubernamental capaz de convocar a empresas foráneas que ya operan en el resto de México, para poder trasladar su producción a Chiapas, combinando nuevas tecnologías y conocimientos con los que ya existen en la región. Así, se va desarrollando de forma gradual la densidad de su tejido productivo y diversidad económica. En última instancia, la clave para capitalizar el enorme potencial de Chiapas está en un cambio en la orientación del discurso productivo, que priorice la diversificación de la economía y la conquista gradual de sectores de mayor complejidad como herramienta para promover el crecimiento inclusivo

El desarrollo económico y social de Chiapas es un tema complejo y multifacético que involucra una variedad de factores interrelacionados. Sin embargo, algunas de las medidas que podrían contribuir a lograr este objetivo son las siguientes: Inversión en infraestructura: La construcción y mejora de infraestructuras como carreteras, puentes, aeropuertos, servicios básicos, lo que su vez puede atraer inversión privada y mejorar la calidad de vida de la población. Fomento al turismo: Chiapas es un estado rico en cultura, tradiciones y bellezas naturales, lo que lo convierte en un destino turístico atractivo. El fomento al turismo puede generar empleo y atraer inversiones, así como promover la conservación de los naturales y culturales. Desarrollo de la industria y comercio: El desarrollo de la industria y el comercio puede generar empleo y aumentar los ingresos de la población. Es importante identificar los sectores económicos en los que el estado tiene ventajas competitivas y promover su desarrollo. Inversión en educación y capacitación: La educación y la capacitación son fundamentales para el desarrollo económico y social a largo plazo. Es necesario invertir en educación de calidad, capacitación técnica y programas de formación empresarial para aumentar la productividad y competitividad de la fuerza laboral. Fortalecimiento de la agricultura y ganadería: Chiapas es un estado con un gran potencial agrícola y ganadero, por lo que es importante fomentar y apoyar el desarrollo de estos sectores para aumentar la producción. Es importante apoyar a los agricultores y a la industria local para que puedan crecer y generar empleos en la región. Proteger el medio ambiente: Chiapas cuenta con una rica biodiversidad, por lo que es importante proteger y conservar el medio ambiente para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Estas son algunas medidas que podrían ayudar a lograr el desarrollo económico y social de Chiapas en México. Sin embargo, es importante recordar que el desarrollo no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, y que se necesita el compromiso y la colaboración de todos los sectores de la sociedad para lograr un cambio sostenible.

Para los comicios del 2024 en Chiapas, es fundamental que la plataforma electoral de los partidos que busquen la gubernatura incluya propuestas enfocadas al desarrollo social y económico de la entidad. Se requiere de un político con visión de Estado y liderazgo, que sepa conjuntar la policía pública con la sensibilidad social. Ya no queremos los chiapanecos, a títeres imitadores o a simples burócratas que inauguran obras, se requiere un personaje que redimensione la situación actual de nuestra entidad.

ADENDDUM: más se tardó el presidente López en declarar la “supuesta soberanía energética de nuestro país, que Cuauhtémoc Cárdenas en corregirle la plana. Ni somos ni seremos autosuficientes en materia petrolera y AMLO no es ni será el hijo del Tata Lázaro, pero ni remotamente.