Reprueban al presidente del IEPC

Desde el Sur

Armando Chacón Ramírez Corzo

Comenzamos… El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas se inscribió para participar como aspirante a Consejero del Instituto Nacional de Elecciones y tenía la certeza de ocupar la presidencia del máximo organismo electoral ya que estaba convencido de que lo apoyaría su amigo y protector el Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello. De acuerdo a un comunicado emitido por el Comité Técnico de Evaluación (CTE), para las personas aspirantes a ocupar los cargos de una Consejera o Consejero Presidente y tres cargos de Consejeras o Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo comprendido del 4 de abril del 2023 al 3 de abril del 2032, dice que se inscribieron un total de 508 personas que se sometieron a un examen en varias etapas, las materias fueron: constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos. En la relación aparecía Oswaldo Chacón Rojas con el folio 281. Después de la última evaluación, en la relación que dio a conocer el CTE, el nombre de nuestro flamante presidente del IEPC ya no aparece, lo reprobaron. El Doctor en Teoría Política por la Universidad Autónoma De Madrid y Catedrático de Derecho Electoral y Teoría Política en la Universidad Autónoma de Chiapas, no aprobó los exámenes, su padrino Lorenzo Córdova no lo ayudó, se le acabó la fuerza y el poder. El próximo 28 de marzo se conocerán quienes serán Consejeros Electorales y quien será la nueva presidenta o presidente del Consejo General del INE.…

Continuamos… Al aún alcalde de Bochil, Chiapas, Sergio Zenteno Meneses ha caído en la desesperación debido al rechazo de la población que está generando su pésima administración. Este alcalde se ha dedicado a amasar una gran fortuna como constructor y proveedor dé materiales del ayuntamiento que el mismo preside. Los empresarios y los sectores sociales de esa localidad lo han criticado y señalado abiertamente de ser un corrupto. Aconsejado por su querido suegro, el nefasto Roberto Aquiles Aguilar Hernández a quien obedece ciegamente, inició un recorrido por algunas comunidades, pero le salió contraproducente. En el ejido Venustiano Carranza, la comunidad promovió un concurso de belleza donde con el apoyo de las participantes a Reina de la Feria de ese lugar lograron recaudar voluntariamente más de un millón doscientos mil pesos, dineros que utilizaron para la construcción del templo en honor a su santo patrón San Vicente. El día en que colocaron el techo del templo, trabajos donde fueron los propios indígenas que lo realizaron, llegó el “caemal” de Sergio Zenteno a tomarse fotografías cuando los habitantes de esa comunidad estaban trabajando, imágenes que fueron subidas inmediatamente a las redes sociales para presumir que esa obra la estaba haciendo el ayuntamiento por instrucciones suyas. Eso causó un enojo entre los indígenas de Carranza que detuvieron al edil obligándolo a comprometerse a pavimentar una calle y a contribuir con recursos para la terminación del templo, de lo contario no lo dejarían salir, lo amarrarían. Zenteno Meneses se vio obligado a aceptar y salió del ejido temblando de miedo. El oportunista edil después acudió al ejido San Gregorio donde recibió reclamos y amenazas de los pobladores por haber disminuido los recursos del programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en lugar de incrementarlas. Los ejidatarios corrieron al nefasto edil y a dos de sus incondicionales acompañantes que están incrustados cobrando como asesores en el ayuntamiento desde la administración anterior como asesores. Cobran, pero no hacen nada y el pueblo lo sabe. Lo que sí es del dominio público es que la constructora que es propiedad del mismo alcalde y la tiene a nombre del padre de su Tesorero Andrés Diaz, el Firmón le dicen en Bochil, es la que hace las obras municipales. Dicen que a cambio da un 16 por ciento de los contratos al prestanombre, de esa manera también sus tres empresas de venta de materiales de construcción y eléctrico que tiene, que son proveedoras del ayuntamiento de Bochil, están a nombre de otras personas a quienes también les da un porcentaje anualmente. Aseguran allá que los negocios del alcalde son muy productivos, por esa razón las organizaciones sociales y la población preparan denuncias ante la Auditoria Superior del Estado y ante la Auditoria Superior de la Federación, donde acusarán al corrupto de Sergio Zenteno por peculado y ejercicio indebido del servicio público. Los habitantes de Bochil quieren ver a su alcalde en una celda de El Amate, ya que existen pruebas suficientes para meterlo a la cárcel. Es cuestión de tiempo solamente, dicen. Mientras Sergio Zenteno anda diciendo que impondrá en las próximas elecciones a uno de sus parientes para que quede en su lugar y no lo investiguen, que él mismo financiará su campaña. Pobre iluso…

Terminamos… Hoy se realizará el Simulacro Nacional de Sismo. Será a las 12 del día cuando suenen las alarmas para alertar a la población el registro simulado de un temblor de 8.2 grados. La cultura de la prevención es importante, la obligación de todos los ciudadanos es participar ordenadamente. Saldrán ambulancias, bomberos y patrullas a las calles, los conductores deberán estacionar sus vehículos para permitir que las autoridades realicen su trabajo. El personal y alumnos de las escuelas privadas y de gobierno de todos los niveles, los centros de trabajo de gobierno y empresas privadas, la sociedad en general deberá acatar las instrucciones que den los responsables de coordinar la protección civil de cada centro de trabajo y escuelas. Lo que hemos observado en ocasiones anteriores es que los conductores del transporte público, las combis, en lugar de detenerse se pegan atrás de una ambulancia y aceleran, no paran, estos no deben meter el desorden, deben cooperar como todos… Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.