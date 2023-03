La canija muerte

Ensalada de Grillos

Ciro Castillo

Mientras el mundo se enteraba del fallecimiento del primer actor Ignacio López Tarso, a los 98 magníficos años, una tragedia se cernía sobre Chiapas.

Una unidad compacta tipo “urban” se estrelló con una grúa que se utiliza en los trabajos que se llevan a cabo en la zona del Tren Maya, en Palenque, Chiapas.

La tragedia, en la que perdieron la vida (de forma preliminar) 12 personas, nos recuerda la gran película de “Macario”, protagonizada precisamente por López Tarso, la cual nos hizo reflexionar a millones de mexicanos sobre la canija y caprichosa muerte.

Es muy simple, cuando te toca te toca. Un día puedes salir de tu casa con la sonrisa de oreja a oreja y simplemente no regresar.

Como el caso de los 17 trabajadores originarios de al menos tres comunidades del municipio de Salto de Agua, quienes quizá regresaban a sus hogares después de una larga semana de trabajo y se encontraron de frente con la muerte, en forma de grúa.

Los reportes iniciales indicaban el sábado que había al menos 12 muertos, de los cuales, unos ocho habrían quedado calcinados porque la unidad se incendió.

La tragedia podría ser mayor, pues se especulaba que todos habían fallecido, al igual que el chofer de la pesada unidad, quien viajaba en compañía de una mujer.

Independientemente de la investigación por los hechos que sucedieron en el tramo carretero Palenque-Playas de Catazajá, qué se puede hacer para prevenir estos hechos.

Consideramos que se trata aquí, además “del juego de la muerte” que algún día nos alcanzará a todos, de un acto de imprudencia.

Quizá quien manejaba la grúa, como lo son muchos traileros cuando rebasan en carretera, fue imprudente.

Quizá el conductor de la unidad compacta también no tomó sus previsiones.

Un día antes, el viernes, en las redes sociales también se daba cuenta de tremendo accidente en el tramo San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, donde no parece haber autoridad que ponga orden. En esa vía, a diario, la muerte anda rondando…

Ya pasó el 8M

Y mientras quedan los “rescoldos” de las protestas del Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se recordaron varios casos que no tienen una resolución clara, la Fiscalía General del Estado indicó que comenzó a investigar apegándose al protocolo de feminicidio dos casos ocurridos en las últimas horas: uno fue en Huixtla y otro en Villacorzo.

¿Será por eso que hay tanto enojo y tanta ira entre millones de mujeres que parecen estar hartas de tanta violencia?

¿Será por eso que hay protestas feministas que también rayan en la violencia y que son condenadas por quienes quizá no entendemos el fondo?

Mientras la FGE indagaba lo sucedido en El Canutillo, municipio de Escuintla y en el tramo Cintalapa-Villa Morelos, el país entero se horrorizaba a través de los medios nacionales por lo acontecido en el municipio de Amatán días antes del 8M. Ahí, un sujeto, presuntamente molesto por una separación, envenenó a sus cinco hijos y a su ex mujer.

Aunque el hombre que utilizó “yogurth” envenenado para cometer la desalmada acción, ya está tras las rejas, pero siempre quedará la pregunta: ¿qué nos pasa?

Últimamente parece que crece la sensación de que nos comportamos más animales que los propios animales que, se supone, están más atrasados que nosotros en la cadena evolutiva.

¿Cómo puede un hombre envenenar a sus cinco hijos (dos ya fallecieron) por un ataque de enojo?

Quizá por eso los “tendederos” en las prepas, en el Cobach, en la Unicach y en otras instituciones donde parece que el acoso ya se había vuelto una cosa habitual, hasta que ahora hay un despertar.

¿Es falta de educación? ¿En qué momento nos perdimos como sociedad? ¿Es el gobierno o somos todos los responsables de esta barbarie creciente…?

Aderezos

-Una buena reacción tuvieron autoridades municipales de Tuxtla Gutiérrez cuando unos policías fueron captados en video mientras “arrastraban” un perro. Es cierto, como se precisó en un informe, la acción de dos uniformados no marca todo el trabajo de un gobierno, pero hay que jalarle las orejas y duro…

-El que se lavó las manos fue el secretario del Transporte en la entidad, Aquiles Espinosa García, luego de que un hombre fue detenido por manejar un “taxi rosa”. Qué no se supone que estas unidades solo serían conducidas por mujeres para hacer sentir seguras a otras mujeres. Alguien no hizo bien la chamba ahí…

-Pablo Salazar, a quien la soberbia le hizo ser recordado como un mal gobernante, anda muy “movidito” en apoyo a Claudia Sheinbaum. Como ya hemos dicho aquí: no es lo mismo los tres mosqueteros que 23 años después…