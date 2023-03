Siddhartha, pareja de Yuya, acusado de presunto abuso sexual en el 8M

• Los hechos los dio a conocer el youtuber, MAURG1, quien en los últimos años se ha dedicado a revelar este tipo de información sobre los youtubers, tiktokers e influencers

México.- El famoso cantante Jorge Siddhartha, quien es pareja de la youtuber Yuya, fue acusado por presunto acoso sexual, luego de que el pasado miércoles 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, apareciera una fotografía de él en un tendedero de la marcha del 8M, esto en la Ciudad de México.

Dicha fotografía del artista apareció en un tendedero de imágenes en plena marcha del 8M, pues de acuerdo con la versión de la mujer, supuestamente el cantante quien sostenía intimidad le pidió que parara, cosa que no hizo caso y continuó.

Luego de que varios usurios mandaran la fotografía del cantante a MAURG1, se tomó la tarea de investigar y encontró en redes sociales la publicación de la mujer que fue compartida por la cuenta de Instagram llamada «basta_del_abuso_2», en donde contó su versión del supuesto abuso sexual.

«Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara hasta que acabara. Tuve que gem… de los nervios y me dijo “ves que sí te está gustando”. Esas palabras se me van a quedar grabadas toda la vida», se lee en la publicación.

En muy pocos minutos el tema ha tomado fuerza en redes sociales dividiendo comentarios entre los usuarios. Por su parte Siddhartha y Yuya no han dado declaración alguna sobre este tema.

