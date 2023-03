Excesiva y grosera iniciativa de congresistas de EU: Armenta

México.- Como una actitud excesiva, grosera y que rompe las reglas de la diplomacia y del respeto a la soberanía, calificó el presidente del Senado, Alejandro Armenta, la iniciativa de los congresistas republicanos Dan Crenshaw, Lindsey Graham y John Neely Kennedy, para que el Ejército norteamericano invada México para combatir a los cárteles que trafican con fentanilo así aquel país.

El senador de Morena acusó, incluso, a los legisladores estadounidenses de tener negocios con la industria armamentista.

“Deberían estar ocupados (ellos) en dejar de hacer negocio con la industria armamentista. Probablemente, haya mucha relación entre congresistas estadounidenses y empresas dedicadas a la producción de armas, probablemente y, probablemente, ellos permiten deliberadamente el flujo ilegal de armas al territorio nacional, con el que resguardan el tránsito de sustancias con las que producen fentanilo y están matando a sus jóvenes”, acusó.

Dijo que, el problema del flujo de fentanilo es responsabilidad de la industria armamentista estadounidense y de los probables congresistas, socios, accionistas de la industria militar, así de claro”.

Reiteró que es abusivo, injerencista e inaceptable enviar tropas a México, por el hecho de que ellos consideran que la lucha contra el narcotráfico no se está dando de manera frontal.

Y advirtió que de ser necesario hará campaña con los migrantes mexicanos que residen en Nueva York, en su mayoría poblanos, para que sancionen moralmente a los republicanos, “a quienes no les bastó arrebatarnos la mitad del territorio nacional, no tienen llenadera y, estos representan a la industria militar, representan intereses económicos-imperialistas, no sociales”.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas