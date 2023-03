Luisito Comunica critica las instalaciones del AICM

México.- El youtuber mexicano Luisito Comunica criticó las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Nuevamente el youtuber mexicano Luisito Comunica se ha robado la atención de los usuarios en redes después de haber criticado las instalaciones correspondientes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El creador de contenido se encontraba en este lugar debido a que iba a realizar un vuelo hacía la India por lo que compartió un par de historias en su cuenta de Instagram en las que lanzó duros comentarios relacionados a las condiciones en las que se encuentran las instalaciones del AICM:

“Sé que estoy en territorio escabroso en todo este tema y no debería de opinar nada, a ver quién me pagó ahora, ¿no? Para decir esto. Y sé que después de todo lo que se me armó, no debería de estar ni abriendo la boca. A ver qué se me alborota ahora”, mencionó con tono de burla.

Posteriormente explicó que ninguna máquina de seguridad servía en la terminal 1 de la Ciudad de México por lo que las autoridades tenían que realizar esta revisión manualmente.

Posteriormente comenzó a hablar sobre los baños de esta misma terminal, al entrar a estos se puede ver que el mosaico de la pared se observa desgastado, además mostró que debajo de un mingitorio había un cartón para “echar los meados”:

“Y así están todos los de la terminal 1, los de la terminal 2 no está la verdad tan mal, pero la 1… no hay que desatenderla tan gacho, vean esto. Y la verdad se me hace una vil mamada, por qué cuando pagamos de impuestos de aeropuerto en cada boleto que compramos… Y a ver qué bonito que quedó el aeropuerto nuevo, que le estén invirtiendo ahí, pero no se olviden que de este que la verdad es el que más se usa y está regacho”, concluyó su opinión.

Finalmente cabe resaltar que anteriormente Luisito se volvió tendencia por haber compartido un vídeo en el que habló sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y lanzar comentarios “buenos” sobre dicha terminal.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial