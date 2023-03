Luis García revela invitación para estar en la Kings League

México.- Luis García confesó que lo invitaron a comentar partidos de la Kings League la cual preside Gerard Piqué.

A través de su cuenta de Tik Tok (@garciaposti) “El Dr.” respondió a una pregunta sobre si haría su equipo en la liga de futbol sensación del momento sobre todo en el mundo del streaming en Twitch.

El exjugador del Atlético de Madrid, respondió: “Ya tengo demasiadas presiones con esto de la Kings League en México, que no es un hecho por supuesto ni mucho menos, de mi hijo. He estado en contacto con Juan Guarnizo y con Rivers (…) que me han invitado a comentar en algún momento uno de sus partidos”.

García indicó que le dio gusto el que lo consideraran para dicho evento, pero que los streamers que lo contactaron ya lo “ghostearon”.

“Ya no me han contestado. Tengo la presión de Mariano, mi hijo, porque él quiere jugar en la Kings League y estoy en espera en estos movimientos”, finalizó Luis García en el clip.

De concretarse el “fichaje” del “doctor” podría estar comentando los duelos del Aniquiladores FC (equipo de Juan Guarnizo), o bien, los del PIO FC (club de Rivers).

Tras esto el comentarista deportivo compartió un clip en el cual sale Juan Guarnizo mandando saludos a Mariano, (hijo de Luis).

“Mariano #BichoPérez y yo tenemos un nuevo mejor amigo. Hartas gracias Juan Guarnizo por el saludo a mi hijo carajo!!! Nos vemos pronto en la Kings League!!!”, escribió García en su cuenta de Twitter.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas