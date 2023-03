Carla Humphrey impugnará su eliminación de la contienda por la Presidencia del INE

• Carla Humphrey aseguró que impugnará la determinación del Comité Técnico Evaluador que la sacó de la contienda por la presidencia del INE

México.- Después de que se diera a conocer que la consejera electoral Carla Humphrey fue eliminada de la contienda por la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ella anunció que impugnará la determinación.

La consejera aseguró que respeta el trabajo del Comité, pero no lo comparte. “Acabo de conocer la determinación y la verdad es que respeto el trabajo del Comité pero desde luego no la comparto, me parece que si yo hubiera tenido esta interpretación, desde un principio, claramente no me hubiera anotado para este procedimiento, creo que no se trata de un tema de reelección en el mismo cargo. Estaba leyendo el documento que emitió el Comité y me parece que, en efecto, la Sala Superior se había referido respecto a los organismos públicos locales que no son, ni tienen nada que ver, con el INE porque el INE es la cabeza del sistema nacional de nuestro país, tiene una serie de atribuciones que no tienen ningún organismo público local en el país, las y los consejeros electorales tienen otras funciones que no se tienen desde el Instituto Nacional y, además, me parece clarísimo que se trata de órganos distintos”, señaló.

Señaló que al no concluir su periodo como consejera, no podría aplicarse la medida debido a que los casos precedentes son distintos, además de que adelantó que analiza las vías jurídicas para actuar.

“La propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determina como órgano central a la Presidencia del Consejo General del INE y al Consejo General como órganos distintos, yo formo parte del Consejo General, no de la Presidencia, la Presidencia tiene un capítulo distinto de sus atribuciones que no tienen las y los consejeros electorales y me parece, además, que yo no estoy terminando mi encargo, todos los cargos que se refieren a los casos que aparecen en los precedentes de la Sala Superior, se trata de personas, consejeras y consejeros electorales que ya estaban por terminar su encargo o que ya habían terminado sus cargos y querían entonces inscribirse para otras convocatorias, yo no estoy acabando mi cargo, llevo dos años y medio en él por tanto no se aplica el concepto de reelección, estoy en un cargo como consejera y aspiro a ser consejera presidenta o a estar en la quinteta para ver si tengo los votos para ser consejera presidenta, por tanto, a pesar de que, obviamente respeto el trabajo de los integrantes de este Comité de evaluación, pues no lo comparto y estaré analizando las rutas jurídicas que tengo para defender mi derecho”, apuntó.

Aunque la consejera destacó la labor del Comité, señaló que tomó una determinación que no comparte, por lo que buscará impugnación, en primera instancia en el Tribunal Electoral.

“En un estado de derecho como el que vivimos, siempre hay instancias a las que acudir, veo una de entrada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y analizaré si tengo alguna otra ruta jurídica pero, definitivamente, estos temas, como cualquier otro en lo que haya algún diferendo, alguna diferencia de interpretación, se tiene que acudir a los órganos que tengan la competencia para determinar estas diferencias y yo seré respetuosa de lo que decidan aunque claramente el Comité tomó una determinación por unanimidad que yo no comparto”, señaló.

Con información de SUN

