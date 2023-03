Zabdiel, integrante de CNCO revela que no es el padre de su ‘hija’

Estados Unidos.- El integrante del grupo CNCO reveló ante todos sus seguidores que no es el padre de la hija que él creía que era suya.

Las polémicas siguen surgiendo en el mundo de la industria musical y esta vez se trata del integrante del grupo lationamericano CNCO, Zabdiel quien reveló ante todos sus seguidores que no es el papá de la hija que él creía que era suya.

Lo anterior después de que el artista a finales del año pasado diera a conocer que se había convertido en padre junto con su pareja Talitha Ghetti quien también es cantante, sin embargo, ahora todo ha dado un giro muy diferente.

Por medio de su cuenta de Instagram (@zabdieldejesus) el artista decidió revelar a través de un video que la hija que creía suya en realidad no lo era:

“Yo usualmente no hago videos así viendo hacia cámara, pero lo que les quería decir creo que lo tengo que decir así de frente”, comentó para dar inicio con el clip.

Posteriormente él explicó que hace varios meses atrás él había hecho el anuncio de que era papá:

“Pues resulta que hace unos… No sé cuánto tiempo, pero hace un ratito me enteré de que en verdad yo no soy el papá de la niña”, confesó.

De igual forma agregó que fue algo que disfruto mucho y que lo había gozado:

“Obviamente estaba como con muchas cosas, con muchos pensamientos, pero dentro de toda la loquera me la gocé muchísimo”, subrayó.

Finalmente consideró que este solo es un capítulo que por ahora está dejando atrás:

“Y nada, es un capítulo que ahora estoy como dejando atrás en mi vida, dentro de muchas otras cosas buenas, eso es lo que estoy pidiendo ahora mismo y quería dejárselos saber (…) Gracias a todo mundo que me apoyó cuando hice el anuncio, a todo el mundo que me apoyó cuando tiré la bola, vamos pa’lante”, concluyó.

Ante esto Talitha tomó la decisión de pronunciarse por medio de sus historias de Instagram en las que aclaró que no traicionó al cantante de CNCO:

“Antes de conocerlo a él yo estaba saliendo con otro muchacho de Puerto Rico, y cuando nos enteramos que yo estaba embarazada siempre supimos que había una mínima posibilidad de que no era de él”, enfatizó.

Para concluir añadió que por eso mismo decidieron realizar un test:

“Igualmente fue un shock para todos, pero los planes de Dios son inexplicables a veces”, finalizó.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas