Ya se vende en 24 pesos el kilo de tortilla en Chiapas

– José Ramón Salazar, líder de los tortilleros, aclaró que no fue un acuerdo precisamente, pero tras el incremento en la tonelada de harina se ven obligados a modificar el precio –

Tal y como lo anunciaron industriales de la masa y la tortilla, este miércoles aumentó un peso el precio del kilogramo de tortilla en Chiapas.

En algunos municipios o establecimientos el precio se mantiene en 22 o 23 pesos, pero la mayoría subirá a 24 pesos, toda vez que insumos como el gas, las refacciones y hasta el papel para la entrega del producto han elevado su costo.

José Ramón Salazar Ballinas, presidente de este gremio, dijo que no fue un acuerdo precisamente, pero tras el incremento en la tonelada de harina se ven obligados a modificar el precio.

“Ya varios compañeros aumentaron, muchos van al día y no puede no aumentar, compran las bolsas de harina que utilizan al día, no como era antes que tenían toneladas guardadas. Ya empezaron a subir un peso o dos hasta llegar a 24 pesos”, explicó el líder de los tortilleros.

A partir de este primero de marzo la principal empresa distribuidora de harina, Maseca, subió mil 250 pesos más a la tonelada la cual ya cuesta 18 mil 300 pesos.

Mientras, la población resentirá el aumento que va de peso en peso, pues hay productos básicos cuyos precios también están por las nubes, como el cono de huevo, principal alimento en los hogares chiapanecos.

Gloria Ruiz, ama de casa, lamentó que “sale uno afectada porque es el principal alimento que debemos de comer y realmente los salarios están iguales, vamos de mal en peor, esperemos en Dios que baje de precio”.

Un hogar conformado por cuatro personas gasta cerca de 322 pesos a la semana en dos kilos de tortilla, y con el incremento llegará a cerca de los 350 pesos sólo en este alimento. (Fuente: SSI. Foto: Pixabay)