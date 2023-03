UNACH, en la ignominia

Í N D I C E

Ruperto Portela Alvarado

CARLOS FAUSTINO, “EL USURPADOR”

Desde su nacimiento en 1975, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), ha sido presa de la disputa de la rectoría y el control de los recursos destinados a la educación. Se la hicieron pesada al maestro FEDERICO LUIS SALAZAR NARVÁEZ, primer rector y a HEBERTO MORALES CONSTANTINO, cuya administración resultó un saqueo por la intervención de la mano oficial que permitió la intolerancia y la participación de grupos porriles con tal de destituirlo.

Una historia nefasta de grupos políticos conectados con los intereses de los rectores y de los presupuestos hasta que llegó el Gobernador JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO a poner orden en el sector educativo (Sección VII del SNTE) y la UNACH que era motivo de rapiña y confrontaciones entre los mismos grupos que habían formado desde Palacio de Gobierno.

Sucedió también en la joven Universidad de Ciencia y Artes de Chiapas cuando el Gobernador PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA provocó un conflicto contra el Rector CUAUHTÉMOC LÓPEZ SÁNCHEZ COELLO para destituirlo y quedarse con el control del espacio y presupuesto de la universidad nacida en febrero de 1995. Ahora es el caso –de nuevo—de la Universidad Autónoma de Chiapas que va en descrédito y vergüenza con un rector al que ya le apodan y califican de “USURPADOR”.

No está lejos que en el seno de rectoría de la UNACH y apostados en la Colina Universitaria esté metida la mano de políticos como el Senador OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, el mismo que le encargó a FAUSTINO NATARÉN la redacción de un nuevo código penal del Estado y la extraordinaria y “Nueva Constitución Soberana de Chiapas”, por lo que supuestamente le consiguió este alto cargo universitario.

En un agregado señalan desde el seno de la UNACH que CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA al que ahora llaman “El Usurpador”, viola la Ley Orgánica de la Universidad que protestó cumplir y hacer cumplirla para beneficio y desarrollo de la institución, la educación y sus sectores integrantes desde los niveles de dirección, académicos, administrativos y sobre todo la comunidad estudiantil que es la más afectada con sus actitudes negativas, negligentes y sospechosas.

Se entiende que para ser rector de una universidad y en este caso de la tan importante como lo es la Autónoma de Chiapas es cumplir con un requisito básico: ser una persona de reconocida honorabilidad y buena fama pública que hoy el Rector CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA no tiene debido a los muchos escándalos que ha provocado con su carácter impositivo, autoritarismo, soberbia, proceder y los enfrentamientos contra los académicos de primer nivel (doctorados e investigadores) y trabajadores diversos a los que ha obligado a renunciar mediante triquiñuelas e inclusive amenazas.

En el escenario de confrontación que mantiene NATARÉN NANDAYAPA con los académicos e inclusive administrativos por motivos de plazas y presupuestos apareció un tema grave que es la legalidad de él como rector cuando se le acusa de no tener registro o legalizados sus estudios de Maestría y Doctorado en ninguna parte, como lo consigna la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Profesiones y que son necesarios para ocupar el lugar que hoy ostenta.

Con esos señalamientos que FAUSTINO NATARÉN no ha podido desmentir y menos comprobar su estatus académico de “Doctor en Derecho Procesal” y tampoco su “Maestría” que son requisitos obligados –una u otra— para acceder con derechos a ser Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, está impedido para ocupar el cargo. Seguramente la “H” Junta de Gobierno en su primer dictamen en la elección y luego la reelección, no tomaron en cuenta estos aspectos académicos por complacer a la mano que mece la cuna y cumplir con el ordenamiento de que CARLOS FAUSTINO repitiera color y número.

Me parece –sin ser especialista en derecho y ni siquiera leguleyo—que la “H” Junta de Gobierno de la UNACH integrada por la Mtra. Silvia Concepción Ramírez Peña, Presidente en Turno; Dr. Alejandro Francisco Herrán Aguirre, Secretario; Dr. Francisco Guevara Hernández, Dra. Daisy Escobar Castillejos y Dra. Ligia Margarita Domínguez Castañón, están metidos en un brete legal pues no respetaron la Ley Orgánica, no estudiaron detalladamente –por segunda ocasión—la documentación de CARLOS FAUSTINOy menos le cumplieron a la comunidad universitaria que repudió su reelección con mucha anticipación.

Esa “H. Junta de Gobierno de la UNACH”, podría ser acusada de cómplice y de cometer ilícitos al no percatarse de puntos importantes en el cumplimiento de requisitos para nombrar a un rector, máxima cuando es por segunda ocasión y pasan por alto la falta de documentos que avalen su doctorado e inclusive su maestría, con lo que está en riesgo la legalidad de todos los documentos firmados por CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA y, sobre todo, los títulos de cada una de las carrera y especialidades que imparte la UNACH.

Ahora, también a CARLOS NATARÉN se le acusa de “Usurpador” de la Rectoría por no tener la documentación de estudios requeridos y de otros delitos graves como acoso laboral, amenazas y despidos injustificados que ha llevado a cabo con su “brazo ejecutor” en que se ha erigido el llamado “Abogado General de la UNACH”, ENRIQUE PIMENTEL GONZÁLEZ PACHECHO, el mismo que ha querido resolver los problemas administrativos-académicos metiendo a la policía al recinto universitario.

Quedan de testigos de todo esto que está pasando en la Universidad Autónoma de Chiapas bajo la irresponsabilidad y usurpación de la Rectoría de CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA, el reconocido cronista e historiador de la institución desde su fundación, el maestro AGUSTÍN LÓPEZ CUEVAS, que fuera hostigado para renunciar a su plaza.

Es significativa la protesta del doctor JOSÉ ADRIANO ANAYA, quien hasta hace un tiempo fue Coordinador de la Maestría de Derechos Humanos, quien ha interpuesto una demanda ante la Fiscalía General de la República por “usurpación de profesión” y uso de documentos falsos o apócrifos para justificar su currícula académica.

De la misma manera, el periodista y abogado, VINICIO PORTELA HERNÁNDEZ, ha investigado la ilegalidad de los documentos académicos del rector, su fraudulenta administración y los actos de violencia laboral. Pero en todo este maremágnum en el que está metida la UNACH, aparece la desviación de 67.3 millones de pesos que CARLOS FAUSTINO no ha podido comprobar ante la Auditoría Superior de la Federación y un amparo promovido por un académico de la Facultad de Derecho de San Cristóbal de las Casas por sus actos fraudulentos y uso de documentos falsos para ostentarse como doctor. Se la dejamos para la historia…

SE ACABÓ EL MECATE… Y ES TODO…