Senado designa comisionados del INAI… un año después

México.- El pleno del Senado designó este miércoles a Ana Yadira Alarcón Márquez y a Rafael Luna Alviso como comisionados en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cargo que ocuparán por un periodo de siete años.

Con estos nombramientos se cubren las vacantes que dejaron los comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, quienes concluyeron su mandato el 31 de marzo de 2022.

La senadora Claudia Edith Anaya Mota (PRI) comentó que hace más de un año se inició el proceso de renovación de dos consejeros del INAI y por ello invitó a los senadores a “sacar este pendiente” para que el Instituto funcione de forma correcta.

“Un año, un año tuvo este Senado de la República para emitir la convocatoria, para entrevistar a todos los perfiles, más de 40 aspirantes, mujeres y hombres, sin duda comprometidos con la transparencia, con la información pública, con los datos personales.

“Me llama mucho la atención que a un año de distancia todavía no hayamos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo en los perfiles. Yo creo que es más importante que nuestro interés de impulsar un perfil, que el INAI tenga la posibilidad de tener su pleno completo, tener funcionalidad”, expresó la priista.

Sin embargo, el senador César Cravioto Romero (Morena) se pronunció en contra de las propuestas pues las consideró personas que no garantizan un trabajo leal a esa institución, a favor del pueblo, ni que puedan continuar con el proceso de transformación del país.

El senador Damián Zepeda Vidales (PAN) agregó que cada uno de los 48 aspirantes fue sometido a un proceso de evaluación y una de las personas propuesta es el segundo peor perfil, de acuerdo con el puntaje, por lo que una simulación en la que no se eligió a quien obtuvo la calificación más alta o alguno de los cinco mejores.

Al respecto, el senador Miguel Ángel Mancera (PRD) confirmó en entrevista que Luna Alviso no obtuvo una de las calificaciones más altas.

“Cuando hacían las ponderaciones había cosas donde sobresalían y otras cosas donde no sobresalían, entonces él pudo haber tenido una buena calificación en alguno de los rubros y en otros no tanto. Cuando haces la ponderación no fue de los que salió con las calificaciones más altas”, reconoció.

Sin embargo descartó que ambas designaciones tengan tintes partidistas porque hubo un acuerdo con todas las fuerzas políticas que participaron en la firma de éste en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas