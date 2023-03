Clara Chía reactiva su Instagram tras polémica con Shakira

España.- Clara Chía desactivó su cuenta de Instagram luego de que fuera señalada como la razón de la ruptura entre Gerard Piqué y Shakira.

La modelo española, Clara Chía, cerró su cuenta de Instagram tras haber resentido los comentarios negativos que internautas dejaban en sus redes sociales. De manera discreta la ahora pareja de Piqué abrió un nuevo Instagram pero con un perfil más bajo y de manera más privada.

Clara Chía fue una de las figuras públicas más en tendencia de lo que va del 2023, esto tras haber sostenido una relación con el exfutbolista Gerard Piqué, razón para que la cantante Shakira lanzará su exito “Music Sessions 53” en donde “tira” su sentir hacía ambos.

Clara desde entonces ha tenido que soportar comentarios de parte de los internautas en donde se expresan mayormente en apoyo de la intérprete de “Waka Waka”, llenando así sus redes sociales de comentarios negativos que ha tenido que soportar.

Ahora de manera discreta, Chía ha reactivado su cuenta de Instagram este primero de marzo, con un nuevo nombre de usuario, esta cuenta es privada por lo que si alguien busca tener acceso deberá enviar una solicitud:

Shakira menciona “sentirse completa”

En entrevista con Enrique Acevedo, la artista colombiana, Shakira, mencionó que habitualmente se sentía como una persona bastante “dependiente de los hombres”:

“Jamás pensé que podía pasar y he logrado sentir que soy suficiente. Nunca creí que podría ser fuerte pero hay que tener fe”, mencionó la intérprete de Antología.

Y finalmente menciono que “va de subida” con más confianza en sí misma:

“Lo difícil para el ser humano cuando le toca enfrentarse a situaciones inesperadas es que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia y yo no creí que podía llegar a ser fuerte. Siempre me creí más bien frágil. Pero hay que tener fe en uno mismo”, concluyó.

