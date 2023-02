Se elimina la “vida eterna” para los paleros

ANÁLISIS A FONDO

Francisco Gómez Maza

EL MIÉRCOLES ESTARÁ LISTA LA REFORMA ELECTORAL

Quiénes están muy interesados en la reforma electoral, iniciada por el Presidente López Obrador, entre ellos Lorenzo Córdova y Ciro (no Gómez, aunque también éste) Murayama, los acólitos del Señor X, los monaguillos de la Conferencia Episcopal, entre otros demócratas que no democráticos, no desesperen, que su amigo Ricardo Monreal Ávila ha prometido que todo quedará aprobado, menos el artículo 12 que refrenda la Vida Eterna para pequeños partidos lacra como el Verde.

Por lo que ha dejado entrever el senador zacatecano, este miércoles 22 de febrero podría quedar lista esta reforma legal; aprobada, promulgada y publicada, para que los adversarios del “populista”, “comunista”, “demagogo” del tabasqueño tengan el camino libre para intentar destruir todo lo construido por la mayoría morenista en el Congreso.

Entonces, la suerte de los cambios que aterrorizan a los amos del INE, con sus millonarias canonjías, quedará en manos de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, y sus impares de ese solemne mecanismo que debería decir la última palabra en materia de impartición de justicia.

Por lo pronto, todo el día lunes, ayer, las comisiones estuvieron totalmente dedicadas a afinar el texto y el contenido de las cuatro leyes del llamado Plan B para que quedaran de lujo, de acuerdo con los deseos reformadores de la Cuarta Transformación, y hoy martes continuarán con un trabajo minucioso e intenso para que, mañana miércoles, o esta misma noche, estén listos, con los dictámenes ya aprobados por la mayoría de los senadores, para enviar las 4 leyes al Poder Ejecutivo y concluir con la parte legislativa para afrontar al poder judicial en donde están listos para el ataque unas cuatro veintenas de recursos, presentados ante la Corte, por los adversarios de López Obrador, en un intento por tumbar la reforma electoral, simplemente porque la inició AMLO a quien quieren, con todo su odio, ver enterrado en un cementerio o en el mero Zócalo capitalino, más ahora que tienen el apoyo divino de los obispos, que se le salieron del huacal al Pontífice de los cambios profundos en el mundo, el Papa Francisco.

Lunes y martes, las comisiones senatoriales trabajaron a todo vapor y mañana miércoles quedará lista esta reforma de las leyes electorales. Ya los senadores falderos de Kenia y los otros, encabezados por el autodenominado Grupo Plural (plural por extremistas de derecha, de extrema derecha, yunquistas, democratacristianos et alius) y los desheredados de “Alito”, con maoch a la cabeza, estaban (siguen estándolo) furiosísimos, acusando que los senadores de la mayoría estaban o están haciendo tiempo. La verdad es que estos señores se parecen a los niños malcriados de la Secundaria, que se comportan, tan malcriados y groseros, como “hijosdepapi”. Ahora ya no podrán poner pretextos.

ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO:

Población Económicamente Activa: En el cuarto trimestre de 2022, la Población Económicamente Activa (PEA) del país fue de 60.1 millones, 60.4% de la población de 15 años y más.

Población Ocupada: 58.3 millones de personas se encontraban ocupadas, 1.7 millones de personas más con relación al mismo trimestre de 2021. Este cambio se concentró en el comercio, con un aumento de 279 mil personas; en la industria manufacturera, con 260 mil y en restaurantes y servicios de alojamiento, con 217 mil personas. La población ocupada en los establecimientos medianos creció en 468 mil personas; en los pequeños, 435 mil y en los grandes, 365 mil.

Población subocupada: En el cuarto trimestre de 2022, la población subocupada fue de 4.4 millones de personas y representó una tasa de 7.5% de la población ocupada, porcentaje inferior al del cuarto trimestre de 2021 (10.6%)

Población desocupada: En el trimestre de referencia, la población desocupada fue de 1.8 millones. La Tasa de Desocupación correspondiente fue de 3% de la PEA, cifra menor a la del mismo periodo de un año antes (3.7%).

Informalidad: Las tasas más altas de informalidad laboral por entidad federativa se reportaron en Oaxaca (81.2%), Guerrero (79%) y Chiapas (75.2%). Las tasas más bajas, durante el cuarto trimestre de 2022, se registraron en Coahuila de Zaragoza (34.2%), Nuevo León (35.8%), Baja California (36.6%) y Chihuahua (36.8%).

Ciudades con subocupación y desempleo: En el periodo octubre diciembre de 2022, las ciudades con la mayor tasa de subocupación fueron: Ciudad del Carmen (23.9%), Coatzacoalcos (14.9%), Tapachula (13.9%), Tlaxcala (13.4%), Oaxaca (10.3%) y Ciudad de México (10.2%). Las tasas más bajas se presentaron en Querétaro (0.7%), Tijuana (1.2%), Aguascalientes (1.9%), Cuernavaca (2.1%) y Toluca (2.2%).

En el cuarto trimestre de 2022 y con series desestacionalizadas, la Tasa de Desocupación se redujo 0.1 puntos porcentuales con relación al trimestre anterior.