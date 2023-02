Mañosamente, la defensa de Genaro buscaba embarrar a AMLO

Análisis a fondo

Francisco Gómez Maza

El presidente López Obrador aprovechó su conferencia matutina de este jueves 16 de febrero para confiarle a los periodistas que planea demandar, a César de Castro, abogado defensor de Genaro García Luna, por haberlo acusado de recibir dinero de Rey Zambada.

En una de las últimas sesiones del Juicio en la Ciudad de Nueva York al ex súper policía de los presidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, el defensor César de Castro le dijo a Jesús Zambada – uno de los testigos de la fiscalía contra García Luna que, en una de sus entrevistas con fiscales estadounidenses, citó un pago de 7 millones de dólares a AMLO, a través de Gabriel Regino, ex secretario de Seguridad Pública de la CDMX, cuando el actual presidente de la república mexicana fue Jefe de Gobierno.

El abogado De Castro interrogó a Jesús El Rey Zambada sobre el presunto pago de 7 millones de dólares, supuestamente hecho a un ex funcionario que, a su vez, lo destinaría a una campaña electoral de López Obrador contra Fox. Zambada respondió que pagó dinero, “pero no para AMLO”.

El plan de De Castro y, por supuesto, de García Luna era embarrar a López Obrador en el lodazal de corrupción de los presidentes panistas, al involucrarlo con la delincuencia organizada.

Pero el asunto no pasó a mayores, y ahí quedó todo.

Sin embargo, los enemigos políticos e ideológicos del mandatario mexicano magnificaron el asunto y lo presentaron, en las redes sociales, como verdad absoluta de que el presidente tiene el apoyo financiero de la delincuencia organizada. Otra mentira más de quienes, particularmente del partido albiceleste, aún están inconformes por haber sido desplazados del poder corruptor del gobierno federal, alrededor del cual amasaron grandes fortunas.

Volviendo a Nueva York, el defensor De Castro no quedó conforme con la respuesta de Zambada y le insistió en que, si “ese dinero” era para una campaña electoral, a lo que el testigo respondió que no podía haber dicho eso, porque no es verdad… En fin. Que el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón se quedó con un palmo de narices.

Pero la mentirosa versión del abogado defensor de García Luna corrió, como reguero de fuego en pólvora, en la inmensa mayoría de medios informativos que subsisten gracias a su animosidad perversa contra el mandatario mexicano, a pesar de que todo el mundo en la Corte oyó y escuchó el desmentido tajante del propio Rey Zambada, a quien se la endilgó De Castro.

Ante tan abyecta acusación, en la conferencia matutina de este jueves 15 de febrero, con su muy particular estilo de informar y comentar los hechos, el tabasqueño, un zorro en el manejo de la información y la comunicación soltó, como no queriendo la cosa, una bomba:

Les dijo a los periodistas, que cotidianamente cubren la mañanera, que estaba planeando interponer una denuncia, en Estados Unidos, en contra del defensor de García Luna, por mentiroso, por afirmar temerariamente que él era financiado por la delincuencia organizada y concretamente por el multimillonario Cartel del Pacífico, a quien servía el ahora enjuiciado secretario de seguridad pública de Felipe Calderón Hinojosa.

Sin embargo, el mandatario mexicano les aclaró a sus interlocutores en la mañanera que aún tenía que plantear su deseo a los asesores jurídico legales de la Presidencia de la República, para escuchar su opinión sobre la idea de denunciar a sus detractores en una corte de Estados Unidos.

El Presidente informó que ya le pidió al Canciller Ebrard “que haga el análisis y consulte abogados para ver cómo procedemos”.

Senado – Conago

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que se reunió con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, a fin de analizar la posibilidad de celebrar un encuentro entre la Conferencia Nacional de Gobernadores y senadores de la República, para revisar una serie de planteamientos que fortalezcan el federalismo y la autonomía de los estados… “Él fue senador, conoce los dos ángulos, ahora como gobernador y antes como senador, y nosotros estamos en disposición de reunirnos con la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores. A eso vino”.

Siguen desaparecidos

A un mes de la desaparición de los defensores Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, diversas organizaciones, redes, académicos y familiares denunciaron falta de avances en el caso, así como omisiones por parte del Gobierno mexicano en las labores de búsqueda… En cambio, señalaron que las familias y defensores se han movilizado para localizarlos ante la insuficiencia de las acciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), así como del Gobierno Federal y los estatales de Michoacán y Colima. El grupo advirtió que es responsabilidad del Estado mexicano buscar a los defensores e hizo un llamado para que sean localizados. Además, reiteraron que se debe investigar el caso, así como el rol de la Guardia Nacional, el Ejército y los grupos armados, al tiempo que se tienen que a atender las denuncias previas sobre amenazas dirigidas a los defensores por parte de miembros de la empresa minera Ternium. Lagunes y Díaz fueron vistos por última vez el pasado 15 de enero en Tecomán, Colima. Ese mismo día, su camioneta fue encontrada abandonada con impactos de arma de fuego. Hasta el momento no se conoce su paradero, pero se presume que su desaparición podría estar vinculada con sus labores de defensa de territorio en Michoacán contra la minería.