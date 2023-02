Adán Augusto, el candidato

Desde el Sur

Armando Chacón Ramírez Corzo

Comenzamos… La presencia de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y el hombre de más confianza del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador convirtió a Chiapas en el centro político de nuestro país. La firma de Convenios de Concertación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica 2023, convocada por la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, evento que encabezó López Hernández ante la presencia de once gobernadores: Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Nayarit, Tabasco, Jalisco, Guanajuato, Yucatán, Michoacán, Veracruz y Oaxaca, se convirtió en un escenario ideal para el destape del tabasqueño. Esto independientemente del protocolo de este convenio que incrementa los apoyos de recursos federales para fortalecer la seguridad publica en cada entidad, sirvió para que Adán Augusto demostrara nuevamente en la capital chiapaneca que tiene experiencia política, conocimiento de la situación que impera en todo el territorio nacional, autoridad y presencia. Adán Augusto López Hernández vino a presidir este evento con la bendición presidencial. No queda duda que esta corcholata será el candidato de Morena para la Presidencia de la República en las elecciones del año entrante…

Continuamos… En el Congreso del Estado cada diputado se mueve de acuerdo a sus intereses personales, no existe Agenda Política, no hay brújula. Cada diputada o diputado busca reflectores sin pensar en que su responsabilidad es vigilar que cada funcionario publico municipal o del estado cumpla con sus obligaciones, porque son peores. Hasta ahora no se sabe que alguno de ellos haya solicitado se presente algún alcalde, uno de esos que no han cumplido con la entrega de la Cuenta Pública. Nuestros flamantes legisladores andan en plena precampaña en busca de posiciones para el próximo sexenio, mientras el Jefe del Poder Ejecutivo local, Rutilio Escandón Cadenas trabaja intensamente para resarcir los daños que ocasionaron gobiernos anteriores. El único que respalda y apoya al gobernador es el Presidente del Poder Judicial, Guillermo Ramos Pérez, en el Poder Legislativo es todo lo contrario, estorban. Un ejemplo de la actitud de los legisladores es la de Fabiola Ricci Diestel que se ha apropiado de si distrito a conveniencia propia. Comentan que la ex panista impulsó a uno de sus títeres para ocupar la alcaldía de Pantelhó. La Ricci impuso también a Max Vera para administrar los recursos que se asigna a ese municipio, con la finalidad de negociar la asignación de obras y contratos de servicios, dicen también que tiene gente incrustada en el ayuntamiento en la nómina, como aviadores. Lo mismo quiso hacer en Teopisca, pero la actual alcaldesa Josefa Sánchez Pérez, despidió al Tesorero que puso la diputada Diestel, un tal Javier Velázquez, por haberle descubierto actos de corrupción. Por esa razón la repudian en Teopisca y Pantelhó, la Ricci se cree la propietaria de ese territorio y de la vida de sus habitantes La mayoría de los diputados están jugando con varias “fichas”, Fabiola Ricci no es la excepción, expresa su apoyo a Ismael Brito Mazariegos y lo mismo acude a los eventos de Eduardo Ramírez Aguilar o de Zoé Robledo Aburto…

Terminamos… El presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Diaz Ochoa no tiene vergüenza. Hace poco llegaron a esa ciudad la “emperatriz” del Partido Verde, Valeria Santiago Barrientos acompañada de varios destacados personajes de ese instituto político para inaugurar las oficinas del Comité Municipal en esa gélida ciudad, al evento se hizo el aparecido el alcalde coleto, pero nadie se digno saludarlo, mucho menos mencionarlo. Valeria Santiago y la dirigente municipal Victoria Olvera lo ignoraron por completo, lo humillaron, lo despreciaron. Mariano Diaz Ochoa debe entender que ya no es querido en ningún partido, todo debido a su falta de capacidad de gobernar ese importante municipio, donde debido a su devoción por las bebidas etílicas, se ha presentado en muchas ocasiones en estado inconveniente a su oficina y a reuniones con colonos faltándoles al respeto. También se le acusa de que ha permitido crecer a la delincuencia organizada poniendo en riesgo la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía y de los turistas locales y extranjeros. Mariano Diaz ya no tiene autoridad, esta desgastado…..Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.