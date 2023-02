ÍNDICE

Por Ruperto Portela

Los índices de popularidad del Prejimiente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR van a la baja como también sus seguidores que le dieron la espalda en las elecciones del 2021 cuando sus candidatos obtuvieron 19 millones de votos contra 21 millones de la oposición. Además la desatención que le dieron en el proceso de “Revocación de Mandato” de los ex Presidentes donde sólo logró un apoyo de escasos 9 millones de sufragios.

A todo eso y los casi 147 mil asesinatos dolosos; el incremento de la violencia, la multiplicación de los cárteles de la delincuencia organizada, las masacres; los 600 mil muertos por la pandemia, 3 mil niños fallecidos por falta de medicina y la negligencia de no comprar medicinas inclusive para los niños enfermos de cáncer, esta “cuarta transformación” de LÓPEZ OBRADOR, “es un fracaso”.

Conste que lo decimos más de uno de los ciudadanos; casi todos los analistas políticos de nivel nacional y también aquellos funcionarios que estuvieron dentro de las filas de la 4T como PORFIRIO MUÑOZ LEDO y CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO, por mencionar los más distinguidos. Igual las controversias y simulaciones de RICARDO MONREAL ÁVILA y las confrontaciones por las que salieron del “Círculo AMLO”, el que fuera Secretario de Hacienda, CARLOS MANUEL URSÚA MARTÍNEZ; el de SEMARNAT, VÍCTOR MANUEL TOLEDO MANZUR, entre otros que ya se dieron cuenta que “este gobierno es de un solo hombre, opinión y órdenes” y no tienen nada que hacer y decir ahí.

Pero la opinión del analista del “Diario y Milenio Televisión”, doctor en Ciencias Políticas GIBRÁN RAMÍREZ REYES, aquel que inclusive quiso ser dirigente del partido oficial Morena, es de mucho peso y contundencia por cómo lo dice y desde la fuente que lo señala: “LA 4T ES UN FRACASO”, rematando con la sentencia de que los aduladores del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, son: “UNA CONSPIRACIÓN DE MEDIOCRES”.

Puedo decir también que “el Prejimiente está rodeado de una pléyade de aplaudidores oportunistas inútiles” que tarde o temprano le darán la puñalada trapera y lo mandaran al rincón del olvido. GIBRÁN RAMÍREZ REYES no está muy lejos de la verdad, pues según lo que dice y tengo entendido, también son un fraude cuando le dieron Becas para Discapacitados a gentes que no son discapacitados; apoyos a pescadores que no son pescadores y madres solteras que tienen marido, por ejemplo.

El fraude de y en la 4T es maquinado y con alevosía y ventaja, porque los programas: “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Sembrando Vida” y parte de “Adultos Mayores”, se han convertido en una puerta giratoria del dinero o pretexto para hacer sus negocios sucios a favor del partido oficial Morena, el coordinador general de dichos programas sociales; los Súper Delegados estatales e inclusive –se presume–, el Prejimiente mismo.

“Jóvenes Construyendo el Futuro” es una farsa. Hay contubernio entre los empresarios (grandes o chiquitos) con los “aprendices de nada”, a partir del registro en el padrón nacional, condicionando el reparto a mitad y mitad el “apoyo” de casi 6 mil pesos, entre ambas partes. Lo mismo sucede con “Sembrando Vida”, donde hay un cúmulo de irregularidades, ya que solo ha servido para deforestar y arrasar con bosques y montañas para justificar el sembrado de millones de árboles y cobrar sus 5 mil pesos mensuales.

Tanto en unos como en otros programas, se han inflado los padrones de beneficiarios y se ha filtrado la corrupción para desviar recursos al partido oficial Morena y cuentas bancarias personales de funcionarios públicos de la 4T. El programa de pensión para “Adultos Mayores”, se ha convertido en la “caja chicha” –como lo fue la Lotería Nacional en tiempos del PRI— del Movimiento de Regeneración Nacional, como todos los demás apoyos sociales. Esto se hace por dos vías: la primera, que una parte del padrón inflado, y el presupuesto, está dedicado a la operación del “Partido” y las arcas del Prejimiente, seguramente también.

La segunda es que no se le entrega completo el apoyo a los beneficiarios “Adultos Mayores”. Se les rasura y es un hecho que del monto que se le debe entregar a los “viejitos beneficiarios”, se les recorta entre 40 y 50% del recurso. De los 4 mil 800 pesos, a muchos –que yo sé y tengo consignados—solo se les depositan 2 mil 700. Eso se lo comenté al “Súper Delegado” en Chiapas, JOSÉ ANTONIO AGUILAR CASTILLEJOS, quien me dio una respuesta inconsciente, inconsistente e increíble: “que seguramente es que los bancos se están cobrando algún adeudo que los beneficiarios del programa tienen con ellos”.

Claro que eso no puede ser, porque el dinero de los adultos mayores es sagrado y legalmente un banco no se puede cobrar de ese recurso; pero aceptando sin conceder, puede ser también que los cajeros de bancos diferentes a BANSEFI-BIENESTAR, no los dejen retirar todo el dinero, del que además, le cobran una comisión de 36 pesos, que ya de por sí, es un abuso.

El Prejimiente, la 4T, el gobierno de Morena de “un solo hombre” y toda la pléyade de aplaudidores oportunistas inútiles, no solo son un fraude, son un fraude-fracaso en conjunto como dice bien GIBRAN RAMÍREZ REYES, sino también: unos consumados corruptos que permiten la impunidad de la manera más vil y descarada; negando lo obvio, mintiendo, robando y traicionado al pueblo bueno y sabio. Si no es cierto, que me desmientan con argumentos, no con estupideces, groserías, insultos, infundios y ofensas como ha sido costumbre de los chairos, defensores oficiosos, feligreses, seguidores de “lealtad a ciegas” del “Mesías”, “Santurrón Diabólico” y “Dictador Inquisidor” que representa ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…

