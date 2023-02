Aceleran preparativos para aprobar reforma electoral

Análisis a fondo

Por Francisco Gómez Maza

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó a los periodistas que cubren las actividades de la Cámara Alta que la discusión de la reforma electoral se dará en cualquier momento; él habló ya con los miembros de la Comisión para que agilice la convocatoria para esta semana y poder discutirla en la semana siguiente y, en su caso, aprobarla.

La senadora Balboa, presidenta de la comisión que está analizando el asunto, explicó que los miembros de esta instancia están listos para anunciar que la reforma electoral puede ya pasar a la asamblea senatorial en cualquier momento.

La Junta de Coordinación Política ya le urgió a la Comisión. La semana pasada, el miércoles para ser exactos, Monreal se reunió con los dos presidentes de Comisiones -Mónica Fernández y Rafael Espino-. Y ella le ofreció que esta semana convocaría al pleno.

Al respecto, Lorenzo Córdova, presidente del INE, por lo visto no logró su propósito de parar la reforma electoral plasmada en el Plan B, que por no ser una reforma constitucional sino legal no puede ser impugnada y parada por nadie.

Córdova Vianello les ha advertido a los senadores de oposición que, si pasa esta Reforma, en el 2024 estará en riesgo la elección presidencial.

Sin embargo, el senador Monreal respondió que él no cree lo que cree Córdova. El sistema electoral es muy fuerte, muy sólido y eso permitirá que salga todo a la perfección en el proceso electoral presidencial. Así que sí habrá reforma electoral, a pesar de los reparos de Córdova Vianello y de sus compinches del Consejo General del INE, así como de los respingos de las oposiciones de derecha y de extrema derecha.

La senadora Mónica Fernández Balboa le advirtió a un grupo de periodistas que la entrevistaron que no hay absolutamente ningún problema para aprobar la reforma, Se estará analizando y debatiendo sobre un solo artículo, que denominan “de la vida eterna”.

Reitera Senado amistad de México con Turquía y Armenia

Para evitar malos entendidos entre las autoridades de Turquía, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, reiteró que, desde el Senado, se guarda respeto y compromiso con el cumplimiento de los principios de política exterior de México que marca la Constitución Política, respecto de la solución pacífica de controversias y el diálogo que debe prevalecer para dirimir diferencias.

A través de un pronunciamiento, Armenta reiteró el aprecio que hay “por los profundos lazos que existen entre los pueblos y los gobiernos de Turquía y de Armenia con México, caracterizados siempre por una gran amistad, diálogo directo y cooperación, tanto a nivel bilateral, como en foros multilaterales”.

Lo que ocurrió fue por la proposición de un punto de acuerdo, a través del cual se exhortaba al Gobierno de México, a reconocer como genocidio, los acontecimientos ocurridos entre los años de 1915 y 1916, en el entonces territorio del Imperio Otomano y que afectaron al pueblo armenio.

Refirió Armenta que, al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Turquía publicó un comunicado en el que manifestó su inconformidad sobre dicho asunto.

Armenta recordó que el Gobierno mexicano no reconoce la existencia del genocidio armenio y que ha exhortado a las partes involucradas a dialogar para abordar sus diferencias en torno a este sensible asunto.