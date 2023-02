México ante un peligro inminente por la alta sismicidad

Por Fernando Hinterholzer Diestel

Los terremotos sucedidos en el Este de Europa y en Medio Oriente en Turquía y Siria son un espantoso recuerdo sobre la tremenda vulnerabilidad de los seres humanos ante la arremetida de la madre naturaleza, y es también un recordatorio para continuar implementando en el mundo, una cultura de prevención y del redimensionamiento de las políticas públicas, sustentadas en recursos presupuestales para apoyar a la población afectada y a la reedificación de las ciudades destruidas. A través del sistema sismológico nacional, conocemos que, al país lo atraviesan varias placas tectónicas que ponen en riesgo no solo a los habitantes de las regiones más pobres del país (Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca), sino a grandes metrópolis como es el caso de la CDMX y su zona conurbada, por lo que es una prioridad estar lo mejor preparados para mitigar los efectos de una gran contingencia natural. México está situada sobre cinco placas tectónicas: la del Caribe, la del Pacífico, la Norteamérica, la Rivera y la de Cocos, por consiguiente, en una zona de alta sismicidad. Nuestro país se ha caracterizado geológicamente por una intensa actividad sísmica y volcánica y su ubicación en el Cinturón de Fuego, que ha generado que sucedan gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. Los eventos sísmicos en Turquía y Siria no resultan ajenos a ninguna región del mundo expuesta a los temblores y terremotos, por lo que, obliga al gobierno mexicano a revisar exhaustivamente los Atlas de Riesgos y los programas de apoyo para la protección de la población. Y esto lo subrayamos, debido a que la administración de la 4T camina como los cangrejos en materia de protección civil, ya que desapareció el Fonden y el de la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden).

La posibilidad de que ocurran temblores de gran magnitud en territorio nacional, es muy alta, incluso a niveles de terremotos como el sucedido en Turquía, y ante esta inminente posibilidad, el gobierno mexicano sigue sin prever lo más indispensable para preservar la vida de la población y reestablecer los fondos y fideicomisos para canalizarlos en una posible ayuda si llegara a suceder otro sismo de gran intensidad. Ya sabemos que el presidente de la 4T, no permite que se desvíen recursos públicos en programas y obras que no sean sus emblemáticas e inútiles despilfarros. Y como se ve el panorama, por lo menos hasta el 2024. Ojalá y la naturaleza no nos vuelva a sorprender antes del final de la administración de AMLO, y que no haya ningún evento de gran magnitud o algún temblor de intensidad mayor que lamentar, porque entonces sí, además de los daños provocados por el movimiento telúrico, tendremos las afectaciones por la negligencia, omisión e ineptitud del gobierno de la Cuarta Transformación.

México se encuentra ubicado en una zona geológica “el Cinturón Circumpacífico” donde, de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, se concentra la mayor actividad sísmica del planeta”. Esta es la razón por la cual haya tantos movimientos telúricos en el país, y “se debe básicamente a la interacción entre las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y el Caribe”. A estas se agregan las fallas locales que corren a lo largo de varios estados, aunque no menos peligrosas. Por lo mismo, los estados con mayor sismicidad en México son Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco. Otros estados que resultan afectados son Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja california Sur y la Ciudad de México. El Servicio Geológico Mexicano ha manifestado en varias ocasiones que” la placa norteamericana se separa de la del Pacífico, pero roza con la del Caribe y choca contra las de Rivera y Cocos, de allí la incidencia de sismos”. Aunque el epicentro del sismo sea en otra entidad, en la CDMX generalmente se perciben los temblores debido a que se encuentra lo suficientemente

cerca de las entidades para experimentar los efectos. Dado que la Ciudad de México se edificó sobre el lecho de varios lagos, los temblores resultan más nocivos en esta región por la naturaliza del propio terreno. Aunque el promedio los sismos que se perciben en el valle de México, pueden alcanzar una magnitud de 7.5 grados, los más destructivos de la historia han alcanzado escalas de 8.1 y 7.6 grados el 19 y 20 de septiembre de 1985 Sin duda otros de los sismos que se guarda en la memoria colectiva del mexicano son los ocurridos en 2017. El registrado el 7 de septiembre alcanzó una magnitud de 8.1 y el del 19 de septiembre tuvo magnitud 7.1 grados. (Información periódico Universal 06/02/23). “A pesar de que existen varios métodos para predecir terremotos, actualmente no es posible predecir con precisión cuándo y dónde ocurrirá un gran terremoto. Los terremotos son eventos complejos y no se comprenden completamente todos los procesos físicos involucrados en ellos. Se están llevando a cabo investigaciones en esta área, pero por el momento, lo mejor que podemos hacer es estar preparados para un terremoto y tener planes de emergencia en su lugar”.

En otro orden de ideas, “la declaración a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de los sheriffs tejanos”, de acuerdo a las leyes de nuestro vecino del norte, es una prerrogativa del presidente de los EEUU, por lo cual el gobierno de ese país se puede adjudicar el derecho e intervenir desde su país en contra de los sicarios mexicanos, donde estos se encuentren, hoy en día este sigue aumentado de tono, el objetivo de los republicanos en Texas y ya no sólo de gobernadores como Greg Abbott. No cabe duda de que México, el fentanilo y la migración serán temas centrales de la campaña electoral de 2024 en Estados Unidos, una campaña que ya ha comenzado. En torno a la frontera y la seguridad, y a la migración y el tráfico de fentanilo se están jugando muchas cartas entre México y Estados Unidos, algunas que conocemos y otras que parecen ser negociaciones o forcejeos secretos. La demanda de los fiscales republicanos es parte de ese juego, muy delicado para México por todo lo que implica. Es verdad que, formalmente, una declaratoria como la que ahora se exige por parte del gobierno estadunidense podría abrir las puertas al uso de fuerzas militares, inclusive en contra de un enemigo público y de la seguridad nacional, cuales serían, en su caso, “los cárteles mexicanos del crimen organizado”. Algunas medidas que se han implementado para combatir el narcotráfico incluyen: Mejorar la cooperación y coordinación entre las fuerzas de seguridad y la inteligencia tanto a nivel nacional como internacional. Fortalecer el sistema judicial y la fiscalía para asegurar que los delincuentes sean procesados y castigados adecuadamente. Incrementar la inversión en programas sociales, especialmente en comunidades donde existe alta vulnerabilidad y baja calidad de vida, para reducir la dependencia de la población en el narcotráfico. Promover el desarrollo económico de la región con el fin de generar nuevas fuentes de empleo y oportunidades para la población. Fomentar la educación y la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Es importante destacar que el combate al narcotráfico es un desafío constante y que el éxito de cualquier estrategia dependerá de la continuidad y el compromiso a largo plazo de todas las instituciones involucradas.

ES CUANTO ADENDDUM: Con amenazas de muerte, violación e incluso de ser quemada, la alcaldesa de Aldama, en el estado de Chiapas, Angelina Díaz Méndez tuvo que renunciar del cargo y durante una asamblea se nombró un Concejo Municipal, sin que hasta el momento tenga la representación constitucional, sólo el aval de los “usos y costumbres”. Y el bloqueo de la carretera Las Choapas-Ocozocuautla toda una noche el pasado 8 de febrero pone de manifiesto, la ingobernabilidad de la entidad, por parte del fracasado Rutilio Escandón.