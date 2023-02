Incendios forestales amenazan a comunidades

Desde el Sur

Por Armando Chacón Ramírez Corzo

Comenzamos… En repetidas ocasiones se les ha pedido a los campesinos no seguir con la ancestral costumbre de quemar sus parcelas, lo cual ocasiona un peligro para las comunidades. Los incendios forestales destruyen toda vida silvestre. El gobernador de todos los chiapanecos, Rutilio Escandón Cadenas ha pedido evitar incendios, lo mejor es utilizar la labranza de conservación para fertilizar su tierra con los rastrojos. El mandatario chiapaneco recordó que durante esta temporada se presentan fuertes vientos que propagan fácilmente el fuego provocado, en la mayoría de las ocasiones, por la gente. Los habitantes de las colonias y comunidades deben organizarse en Comités de Protección Civil para enfrentar unidos cualquier contingencia que se presente. En el municipio de El Porvenir, se presentó un pavoroso incendio forestal que amenazaba arrasar los cultivos, los pastizales, su fuente de aprovisionamiento de agua, sus viviendas y hasta la vida misma. El Comité de Protección Civil conformado por los pobladores del municipio de El Provenir salió a extinguir el fuego, eso demostró que no hay fuerza más grande ante cualquier reto que: la solidaridad. Así lo reconoció el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Desde el Soconusco el mandatario vuelve a llamar a los chiapanecos para evitar los incendios forestales y debemos escucharlo…

Continuamos… La falta de trabajo es una de las situaciones más preocupantes en todas partes del mundo, por eso la migración a los países desarrollados. Los migrantes que van en busca de una actividad económica, de mejores condiciones de vida se enfrentan a muchos peligros, la mayoría muere en el intento. De una manera discreta, el rector de la Universidad de Chiapas (UDECH), Cesar Serrano Nucamendi preocupado por esta realidad ha realizado un convenio con pastores cristianos de los Estados Unidos para otorgar trabajo a chiapanecos y lo ha conseguido. Por eso ha recorrido gran parte de iglesias cristianas de la geografía chiapaneca, para conocer las inquietudes de la población que necesitan trabajo y les explica que no deben de intentar irse a la Unión Americana como una aventura. Cesar Serrano ha logrado convencerlos de ir de una manera legal. Los interesados se registran en un padrón para que Nucamendi apoyado por los pastores norteamericanos y los Cónsules de Orlando en la Florida y San Bernardino en California y por supuesto en coordinación con el gobierno federal, consiguen visas de trabajo, todo legal, además logra el transporte terrestre. Han salido autobuses de varios puntos de la parte Norte de Chiapas, lo que destaca es que las mujeres y hombres que aceptan esta oportunidad van organizados, con un contrato laboral seguro y bien remunerado, sus familias que quedan en sus lugares de origen tienen derecho a atención medica en el Seguro Social y además está tramitando que el dinero que envíen desde los Estados Unidos a sus familiares sea a través de instituciones oficiales para que las comisiones que les cobran sean más bajas. Queda claro que esta oferta es para las y los chiapanecos exclusivamente. El objetivo de Cesar Serrano es evitar que en su desesperación la gente de Chiapas caiga en manos de traficantes de humanos y sean victimas de extorsiones y mal trato. Cesar Serrano Nucamendi utiliza sus propios recursos para realizar esta actividad, eso demuestra su compromiso no solamente con la grey cristiana sino con la gente más necesitada…

Terminamos… En la cabecera municipal de Jitotol la población aclara que no existe ninguna agresión de género en contra de la Sindica Municipal, Martha Méndez Balcázar, hechos que ella denunció ante las autoridades en contra del alcalde de ese municipio Juan Leyver Méndez Vaquerizo. Resulta que el esposo de la Sindica, Francisco López Velazco, más conocido como “Pancho”, es el que ejerce el poder manipulando a su esposa. Pancho exige al alcalde que se le asignen las obras, lo metan en la nomina con un buen sueldo y además ahora está demandando que el ayuntamiento le page unas llantas que compró para su vehículo particular. A Pancho se le han dado algunos contratos de obras y servicios, pero el edil se niega a meterlo en la nómina bajo las condiciones que este sujeto quiere, un buen sueldo y no presentarse a trabajar. Recuerdan en Jitotol que Pancho López ya estuvo en la cárcel acusado de haberse quedado con el dinero para apoyo de los campesinos de esa región, recursos que enviaba SEDESOL donde este sujeto era el director Agropecuario de esa dependencia. Ahora, dicen que existen audios y pruebas donde la Sindica pide y ha recibido diversos montos de dinero, entregas debidamente requisitadas y firmadas por Martha Méndez. El alcalde ordenó ya no dar más apoyos a la Sindica a pesar de las amenazas de su marido que está pidiendo más dinero. Existe también una llamada de atención en contra de la Sindica ya que percibe dos sueldos, el de funcionaria municipal y el que recibe en el sector salud con plaza en las Margaritas, por eso la denuncia de Violencia Política de Genero de la Sindica contra el alcalde, todo manipulado por su esposo el corrupto de Pancho. Así las cosas…

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.