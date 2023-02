María Eugenia Pérez Fernández y mujeres empresarias: «AMEXME»

ÍNDICE

Por Ruperto Portela Alvarado

EMPRESARIAS Y POLÍTICAS…

La historia del movimiento femenino por sus derechos, entre ellos los políticos del voto y ser votadas para cargos de elección popular, se remonta desde finales del siglo XIX, cuando por allá de los años 1884 y 1887, la revista “Violeta de Anáhuac” demandaba desde entonces el derecho al sufragio de las mujeres.

Solo como ejemplo de esta larga lucha de las mujeres por sus derechos políticos y después la igualdad y ahora la paridad, se deja constancia de su participación activa en diversos momentos históricos en que se resalta su presencia social-política, como el pasaje de 1910 cuando el Club Femenil Antirreeleccionista “Las Hijas de Cuauhtémoc” se unen a Francisco I. Madero en su movimiento hacia la presidencia, y poco después, se realiza el Primer Congreso Feminista, de cuyos acuerdos más importantes fue demandar el voto ciudadano para las mujeres; exigencia que en su momento no resultó efectiva.

Aunque no es este el tema de hoy, si es preciso dar antecedentes de la gran lucha de las mujeres por su presencia en la sociedad, la política y la economía, inclusive. Por esos estos datos: “el 17 de octubre de 1953, se concedió a la mujer mexicana el derecho al voto y a ser votadas a cargos de elección popular”, según decreto del Presidente ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ de una iniciativa que su antecesor, LÁZARO CÁRDENAS había dejado en 1952.

A esto debemos agregar la fecha del 11 de mayo de 1925 cuando “en Chiapas se reconoce el derecho del sufragio a las mujeres en elecciones estatales”. De ahí parte nuestro comentario de la fortaleza de una organización como la “Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias” (AMEXME) a la que fue investida Presidenta del Capitulo Chiapas, la licenciada MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, en el acto celebrado el pasado martes 07 de febrero de este año 2023, en “el Salón Nucú” del hotel y restaurante “María Eugenia” de Tuxtla Gutiérrez.

Por supuesto que hago esta observación y comentario porque me llama la atención la fuerza económica y política que tiene la AMEXME (Mujeres Empresarias) a nivel nacional e inclusive internacional, como lo explicó detalladamente la licenciada SANTA DEL CARMEN GARCÍA BÁEZ, Vicepresidenta Regional Zona Sur, en sentido de que son más de 5 mil mujeres afiliadas a esta organización en 26 estados de la República Mexicana y, aproximadamente 2 millones (¿…?) a nivel internacional.

Se dejó entrever que la “Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias”, está muy bien cimentada y consolidada en sus objetivos y pretensiones económicas y políticas, pues así lo expuso en una larga explicación la licenciada MARÍA ANTONIA LÓPEZ FERNÁNDEZ, Presidenta de la AMEXME, Capítulo Morelia, quien presumió que en los próximos meses (mayo o junio) se celebrará en esa ciudad michoacana el “Congreso Nacional de Mujeres Empresarias”, donde habrán de presentarse eventos turísticos, gastronomía, venta de artesanías, todos los productos y servicios que promueven y ofrecen las afiliadas a esta organización.

Fue relevante el evento donde la licenciada MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ asumió la responsabilidad de Presidenta del Capítulo Chiapas de la AMEXME, con la asistencia de distinguidas personalidades de los negocios local y nacional, que son muy diversos, entre vendedoras desde verduras, equipos de computación, maquinaria; dulces, pastelería, hasta hoteles, turismo y alimentos.

Pero la pregunta obligada en estos tiempos de convulsión política era y la hice: ¿si su actividad empresarial implicaba también la participación política o la AMEXME está inmersa en la política? Claro que sí. No lo negaron y a eso dijo la propietaria del “Hotel María Eugenia” y ahora Presidenta del Capítulo Chiapas: “estamos en la perspectiva del desarrollo económico de México y Chiapas y por lo tanto tenemos que tener una relación cercana con el gobierno y la política”.

Por supuesto que sí y no lo iba a negar la licenciada MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, pues ella ha incursionado en la política y saboreado las mieles del poder como Regidora en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Diputada Local y si no me equivoco, también dirigente de la CONCANACO en Chiapas, entre otras posiciones de la oficialidad.

Las mujeres en plan de ganar terreno en la sociedad, la política y la economía. El ejemplo: “Mujeres Empresarias” aglutinadas en la AMEXME o en cargos importante como el de la maestra VICTORIA CECILIA FLORES PÉREZ en la Secretaría General de Gobierno; SONIA CATALINA ÁLVAREZ, Diputada Presidenta del Congreso del Estado de Chiapas, LXVIII Legislatura; ZAYNA ANDREA GIL VÁZQUEZ, Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca; la Secretaria de Educación, ROSA AIDÉ DOMÍNGUEZ OCHOA y las 24 diputadas locales del Congreso de Chiapas, por ejemplo…

