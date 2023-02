Algo en lo que las pequeñas y medianas empresas tienen que centrarse es en el marketing digital, ya que se pueden aprovechar sus recursos para incrementar sus ventas y fidelizar a sus clientes actuales.

No hay que olvidar que el marketing digital son las estrategias de marketing creadas y ejecutadas en el entorno digital. Gracias a esto las empresas pueden anunciar sus productos usando internet y competir con grandes marcas.

Recordemos que la presencia en línea se ha vuelto prácticamente obligatoria para todo aquel negocio que quiera vender.

De hecho, solo en el 2020 muchas tiendas comenzaron a realizar ventas online, lo que demostró el aumento de la competencia en el mercado digital.

Las pequeñas empresas en México utilizan el marketing digital de diversas formas, para conseguir tener un mejor posicionamiento. Entre las maneras que las empresas tienen para hacer marketing digital, tenemos el SEO o Search Engine Optimization que es un conjunto de técnicas usadas para optimizar las páginas de internet y que se muestran en los resultados de búsqueda, cuando las personas realicen alguna búsqueda que se relacione con la página web.

Se trata de una técnica que cuando se usa correctamente, permite que la web de tu empresa se posicione en las primeras posiciones de la página de resultados.

Para entender esto mejor, podemos poner como ejemplo, el hecho de que vendes ropa en tu tienda, si tu sitio web aplica estrategias SEO de forma correcta, las posibilidades de que tu tienda online aparezca en las primeras sugerencias cuando una persona busque la palabra “Tienda de ropa” serán cada vez mayores.

Hay que mencionar que aplicar estrategias SEO requiere de mucha investigación, estudio y conocimiento técnico para poder abordar el algoritmo que posiciona los resultados. De hecho, Google ha estado exigiendo que las empresas apuesten cada vez más por técnicas de marketing digital que estén centradas en la experiencia del usuario.

Otra estrategia de contenido que utilizan muchas pequeñas empresas en México, es el marketing de contenido.

Esta es una de las estrategias de contenido más conocidas del marketing digital, y es la creación de contenido relacionado con tu negocio para conseguir atraer a tus clientes a consumir tu material (puede ser un producto o servicio) de forma espontánea y natural.

No hay que olvidar que actualmente los usuarios del entorno digital, no quieren malgastar su tiempo con anuncios explícitos y sin profundidad. Lo que busca el actuar consumidor es conseguir contenidos útiles e interesantes. Es precisamente por esto que el marketing de contenido o inbound marketing, como también se le conoce, busca cumplir con estas tendencias, transformando la información de tu empresa en textos de blog, videos, infografías, podcast, etc.

Lo que se trata con esta estrategia es que el consumidor pueda tener un contenido interesante, que asegure que el potencial cliente decida si se convierte en un lead.

Hay que mencionar que esto significa, entregar sus datos a tu base de contacto, a cambio de más contenido con materiales más elaborados, como ebooks, webinars o incluso cupones de descuento para poder obtener beneficios especiales desde tu sitio web.

Por otro lado, las pequeñas empresas en México, utilizan el email marketing, el cual se usa generalmente cuando ya tienes una base de emails identificados como clientes potenciales o personas que han demostrado interés en el producto que ofreces.

Por medio del email marketing se puede enviar información más detallada a tus leads para que estén cada vez más interesados en tu producto.

Por ejemplo, puedes enviar newsletters sobre tu empresa, contenidos exclusivos, enlaces de descuentos y otras promociones.

Ahora es importante señalar que esta estrategia tiene que ser usada con mucho cuidado, por lo que siempre se recomienda usar una Agencia de Marketing, ya que estas emplean plataformas de automatización de email marketing para llevar un seguimiento de toda tu estrategia y medir resultados.

El marketing en redes sociales, también es muy usado por las pequeñas empresa en México.

De hecho, las redes sociales se han convertido en un gran territorio en las redes sociales, y las empresas pueden crear las más variadas estrategias de marketing de contenido, promocionar enlaces y todo tipo de información sobre tu empresa que sea relevante para los clientes potenciales.

