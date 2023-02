Otro machetazo a los derechos humanos

Í N D I C E

Ruperto Portela Alvarado

¿Inesperada?, quizá sí, pero había la esperanza de que en esta nuevo período de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) “las cosas cambiaran” y que los lastres que trae arrastrando JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ, se cortaran de tajo. No fue así, y la reelección que muchos no esperaban se cumplió cabalmente.

Hay que comprender que “el que manda, manda; ordena y se cumple la orden plenamente”. No es una cuestión del Congreso en sí, sino una sumisión de los diputados que no tienen poder de decisión, mucho menos capacidad de pensar y convicción de servir a quienes los y las eligieron en voto directo. Es una cuestión de Palacio, no desde el edificio legislativo. El hecho es que JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ se echará otros cinco años, a pesar de todo lo que se piense y diga de él.

JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ nació como Ombudsman o defensor de derechos humanos en la falaz, inepta y corrupta administración del Gobernador MANUEL VELASCO COELLO y tomó posesión en medio de desacuerdos que hasta la fecha se manifiestan. Así lo dijo la prensa en aquella ocasión de su ascensión al cargo el 15 de marzo de 2018:

“El empresario y ex coordinador del gabinete del gobernador, Manuel Velasco Coello, JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ tomó protesta este jueves 15 de marzo (2018) como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)… El nuevo ombudsman de Chiapas no tiene antecedentes en la defensa de los derechos humanos, pero fue propuesto por la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y otras organizaciones civiles para el cargo”.

En la terna, de aquella ocasión, para ocupar el cargo estaba la académica Delia Estrada Sánchez, quien es parte del cuerpo docente de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos de la Unach. Así también el director del Centro de Derechos Humanos Ku´untik, Diego Cadenas Gordillo, quien fue director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas que igual se desempeñó en la CEDH-Chiapas. Además de quienes integraban la terna, se habían registraron como aspirantes: Rosa Isabel Zavala Marroquín, Alejandra Elena Rovelo Cruz, Ignacio Sol Ramos, José Vinicio Portela Hernández y Adolfo Antonio Guerra Pérez.

MANUEL VELASCO COELLO hereda al gobierno de RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS en la CEDH a quien fue su “Coordinador de Gabinete” cuando JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA dejó ese puesto público para asumir la Secretaría General de Gobierno, que dicho de paso fue el padrino político del empresario coleto y lo impulsó en aquella ocasión para ese cargo.

Había la esperanza de que se diera el cambio y que por segunda ocasión (tercera diría yo, porque la licenciada YESMÍN LIMA ADAM, fue la primera y dos veces titular de la CEDH) fuera una mujer, entre las que se registraron y tuvieron el apoyo solidario de las organizaciones feministas como el caso de la Licenciada en Derecho LAURA LEÓN CARBALLO que se suponía era la aspirante con mayor posibilidad de asumir esa responsabilidad, y la Visitadora General para Asuntos de la Mujer de la propia CEDH, CLAUDIA RUIZ COUTIÑO, que no sabemos si solo fue parte del teatro.

Sin embargo, este miércoles (08-febrero-2023), la Comisión de Derechos Humanos de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, integrada por cuatro diputadas y un solo diputado, resolvieron el dictamen a favor de la reelección de JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ, de quien dijeron las mujeres activistas: “a ver si ya aprendió”.

En el escenario político y el entorno de mujeres activistas-feministas, se creó la idea de que “esta vez va a ser una mujer y que la mayoría de las diputadas va a votar por LAURA LEÓN CARBALLO”. No fue así, aunque ella era de las aspirantes que más apoyo recibió de diversas organizaciones sociales que impulsaron su candidatura, pues “representaba la llegada al organismo de alguien que pertenece a la sociedad civil”, dijeron.

La abogada feminista, LEÓN CARBALLO, desde el arranque del proceso, cuestionó la convocatoria y pidió piso parejo al Congreso del Estado; sin embargo, diputadas de la Comisión de derechos humanos días antes de la resolución le hicieron saber que “recibieron línea para la reelección”. Bueno, me parece que las diputadas no son tan tontas como para hacer esa revelación, máxime cuando –de por sí—su desempeño está cuestionado.

Según el comunicado oficial de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, las diputadas que votaron por la reelección son: CITLALI ISABEL DE LEÓN VILLARD, ROCIO GUADALUPE CERVANTES CANCINO, LETICIA ALBORES RUIZ, CAROLINA ZUARTH RAMOS y el diputado CARLOS MARIO ESTRADA URBINA.

En tanto que los integrantes de la Comisión Permanente que votaron por la reelección del JJ-ZEPEDA BERMÚDEZ fueron: SONIA CATALINA ÁLVAREZ, Presidenta del Congreso; YOLANDA CORREA GONZÁLEZ, CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, FLOR DE MARÍA ESPONDA TORRES y MARTHA GUADALUPE MARTÍNEZ RUIZ. En total nueve votos de diputadas mujeres y un voto de diputado hombre.

Lo cierto es que se cumplió la máxima de que “el que manda, manda: y si se equivoca, vuelve a mandar”. Desde esa perspectiva se dio la reelección de JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ y, “ni pataleando se cambia el curso de esta historia”. En esa perspectiva, me llama la atención de lo que dice el boletín del congreso de que: “En Chiapas, en 30 años de existencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solamente una mujer ha ocupado la presidencia”, lo que no es cierto.

La licenciada YESMÍN LIMA ADAM fue la primera mujer presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (que no recuerdo si nació como Consejo u otro nombre) en sustitución del licenciado ALBERTO DE LA ROSA SALAZAR quien inauguró esa institución y estuvo solo unos meses durante el gobierno de JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO.

El segundo período de la licenciada YESMÍN LIMA ADAM como Ombudsman en Chiapas fue durante la administración de PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA, cuando reformaron la ley, normas, reglas y quizá hasta el nombre, porque en diferentes tiempos y gobiernos (ROBERTO ALBORES GUILLÉN, JUAN SABINES GUERRERO, PABLO SALAZAR y MANUEL VELASCO COELLO) se le cambió de denominación para desaparecer, “simular formar otro organismo” y nombrar a nuevos funcionarios en Derechos Humanos.

El hecho es que, “golpe dado, ni Dios lo quita”. JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ va por otros cinco años al frente de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Chiapas, aunque lo critiquen de que “no sabe nada de la materia” y “es un ombudsman a modo de la oficialidad”…

SE ACABÓ EL MECATE… Y ES TODO