Hugo Sánchez se autodestapa para DT de la Selección Mexicana

México.- El exfutbolista Hugo Sánchez se ha autodestapado nuevamente para ser elegido como Director Técnico de la Selección Mexicana.

El reconocido y famoso exfutbolista Hugo Sánchez se robó la atención de los reflectores del mundo del deporte después de que se volviera a autodestapar para ser considerado como uno de los candidatos para formar parte de la Selección Mexicana como Director Técnico.

Lo anterior ocurrió en una columna del medio Esto en la que manifestó su interés por ser nuevamente el entrenador de la escuadra “tricolor”:

“El puesto está hecho para mí, y más ahora que no hay eliminatorias y se está clasificado directo junto a Estados Unidos y Canadá. Yo diría que la persona indicada es Hugo Sánchez, pero con el respaldo del 100% de los dirigentes como lo pedí en su momento y no me lo dieron”, se leyó.

Asimismo aseguró que la persona “idónea” para dirigir al “tri” es él mismo:

“Señores están a tiempo, sepan que la persona idónea para dirigir a la Selección Mexicana para el Mundial 2026 se llama Hugo Sánchez”, mencionó el exfutbolista.

Por otra parte confesó que si no es él el seleccionado para comandar al equipo de México le gustaría que lo liderara un entrenador mexicano, entre ellos Miguel Herrera, Javier Aguirre o Ignacio Ambriz:

“El Piojo ya tiene experiencia y sabe de qué se trata. Ya estuvo en Brasil 2014, tiene personalidad, liderazgo y la capacidad de crear buen ambiente”, indicó.

Sobre Nacho Ambriz añadió que si no tiene el respaldo será difícil que obtenga buenos resultados, además lo calificó como alguien con capacidad y talento.

Finalmente lamentó que dejen fuera a Javier Aguirre de la contienda a quien consideró como el mejor entrenador mexicano de todos los tiempos.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas