¿En qué se inspiran nuestros artistas favoritos cuando deben escribir una canción? Muchas veces en el amor (o el desamor), la amistad o la familia, pero muchas otras veces también se han inspirado en la naturaleza, más específicamente en las flores. Veamos las canciones sobre flores más famosas de la industria de la música.

Flowers – Miley Cyrus

Empezamos con uno de los primeros hits del 2023: Flowers de Miley Cyrus, la ex chica Disney que se consolidó como una gran cantante. En esta canción, la artista describe todas las cosas que puede hacer sin necesidad de un hombre a su lado: comprarse ella misma flores, escribir su nombre en la arena, bailar, sostener su mano y amarse más de lo que él la amaba. ¿Es una indirecta a su ex Liam Hemsworth? Ella no lo confirmó, pero todas las pistas apuntan a que sí.

Strawberry Fields Forever – The Beatles

Ésta canción compuesta por John Lennon nos hace imaginar un campo de frutillas. Como la frutilla es una planta de muy poca altura, es fácil pensar en que se haya inspirado en literalmente un campo de frutillas. Pero no fue así: en realidad, se inspiró en un orfanato que estaba cerca de la casa de su infancia.

“Strawberry Field es un sitio real», declaró Lennon «… al que yo solía ir cuando era niño… siempre nos divertíamos. De ahí tomé el nombre». Lo que más le gustaba eran las fiestas al aire libre que se celebraban cada verano. Su tía Mimi lo recordaba diciendo: “Había algo en ese lugar que siempre le fascinaba a John. Podía verlo desde su ventana… solía escuchar a la banda del Ejército de Salvación tocando en la fiesta y después siempre me arrastraba diciendo: ‘Date prisa Mimi, vamos a llegar tarde’”.

A Bed of Roses – Bon Jovi

Si hablamos de canciones sobre – nos explican en enviaflores -, no podían faltar las románticas. Y quien mejor que Bon Jovi para componer una canción de romance, como A Bed of Roses. Fue escrita en el año 1992 y según el cantante, está inspirada en su esposa Dorothea. Pero su esposa no es rubia, como dice la canción, sino castaña ¿Estará diciendo la verdad?

Dandelion – The Rolling Stones

Dandelion (diente de león en español) es una canción de The Rolling Stones que fue escrita por Mick Jagger y Keith Richards y grabada por primera vez en 1966. Aunque parece alegre, ya que hace referencia a un juego de niños británicos en el que se usan a estas flores como relojes, tiene un tono melancólico.

Esta canción tuvo un muy buen recibimiento, alcanzando el puesto 14 en el ranking de música de Estados Unidos. La primera vez que se grabó, contaba con la voz de Richards y se llamaba “Sometimes Happy, Sometimes Blue”, pero pronto se modificó a la canción que conocemos hoy en día con la voz del mítico

Mick Jagger.

Los Rolling Stones jamás han interpretado a esta canción en vivo ¡Una verdadera injusticia!

¿Conocías estas canciones inspiradas en flores?