‘Escorpión Dorado’ rechaza que le hayan pagado para entrevistar a Claudia Sheinbaum

• Alejandro Montiel, quien interpreta al ‘Escorpión Dorado’, rechazó que le hayan pagado por la entrevista a Claudia Sheinbaum

México.- Alejandro Montiel rechazó este jueves que haya recibido un pago por la entrevista que hizo en su personaje de ‘El Escorpión Dorado‘ a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Por medio de un video en uno de sus canales de YouTube, el creador de contenido tachó de “irresponsable” el que haya personas que aseguren que le pagaron “hasta con cantidades exactas”.

“No me dieron ni para la gasolina, no es queja, porque así es. Yo soy el anfitrión del concepto y yo pago el agua; pago la gasolina; le pago a los que me ayudan a producir todo esto”, aclaró Montiel.

El youtuber aseguró que la entrevista a Sheinbaum Pardo se realizó porque se trata de un personaje de interés, y reiteró su intención de encontrarse con el resto de ‘corcholatas‘ de Morena: Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

En redes sociales, usuarios han criticado la entrevista que hizo ‘Alex’ Montiel a la jefa de Gobierno. Ante esto, el ‘influencer’ aseguró que muchos de los críticos ni han visto la entrevista.

Con información de SUN

Foto: @Claudiashein