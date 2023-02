Descartan aumento en el kilo de tortilla en Chiapas

– El presidente de Industriales de la Masa y la Tortilla confirmó que se sostendrá el precio a pesar del aumento en algunos insumos –

Industriales de la Masa y la Tortilla mantendrán por lo pronto el precio del kilo de este producto en las diferentes regiones de Chiapas debido al pacto que mantienen empresas nacionales con el gobierno federal como lo es Maseca, principal distribuidor de harina en el país.

Así lo confirmó el presidente de este gremio en la entidad José Ramón Salazar Ballinas, quien dijo que, a pesar del aumento en algunos insumos como el papel para la entrega de la tortilla, en algunas refacciones y el gas, sostendrán el precio.

“Era muy probable que en febrero se diera porque iba a terminar el convenio que hizo el presidente (Andrés Manuel López Obrador) con las harineras, pero hasta ahorita no tenemos noticias de un incremento, incluso algunos gerentes de harineras me dijeron que ya hay acercamiento del gobierno para que se alargue el pacto, si no hay incremento de harina, tampoco del kilo de tortilla”.

A finales del año se anunció un incremento en el kilo para este mes de febrero, sin embargo, tras el acuerdo con autoridades y harineras, el precio sigue por lo pronto igual. En Tuxtla Gutiérrez, oscila entre 20 y 22 pesos el kilo, en Tonalá hasta los 24 pesos.

En el sureste del país, Chiapas es el que tiene los precios más bajos en el kilo de tortilla comparado con Campeche y Villahermosa que cuesta 26 pesos.

Finalmente comentó que en la zona de Frontera Comalapa por la situación que se presenta de grupos delincuenciales, las harineras no llegan a esa parte de la entidad, son los mismos comerciantes quienes se mueven para obtener el producto y elaborar tortilla.

Con información de SSI