Sasil de León, “Leydi Turista”

Desde el Sur

Armando Chacón Ramírez Corzo

Comenzamos… La Cuarta Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, donde participaron los aspirantes a la candidatura presidencial por ese instituto político, de acuerdo a la opinión de analistas, el que destacó fue el secretario de Gobernación y el hombre más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López Hernández. Esta Plenaria fue una pasarela para dar oportunidad a las llamadas “corcholatas” para exponer su propuesta política. Se presentaron por separado, Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Casaubón y Ricardo Monreal. Todo hace suponer que Adán Augusto será el sucesor de Andrés Manuel López Obrador, es el consentido y mejor posesionado, dicen. La inauguración de la modernización del tramo carretero La Chontalpa que une a Chiapas, Veracruz y Tabasco el pasado 21 de este mes de enero, fue el inicio formal de su precampaña, así se vio. En la inauguración estuvieron acompañándolo tres gobernadores, Rutilio Escandón Cadenas de Chiapas; Carlos Manuel Merino de Tabasco y Cuitláhuac García Jiménez de Veracruz, también funcionarios federales y la mayoría de los alcaldes de los tres estados, una gran convocatoria y muy bien acuerpado por la clase política del sureste. Pero nada está escrito todavía. Falta tiempo y camino que recorrer…….

Continuamos… Siguiendo con el tema, nuevamente advierten, mucho cuidado deben tener en quienes designan para operar el proselitismo de las corcholatas en nuestra entidad, porque algunos recurren a viejas prácticas que se suponen ya eran del pasado, pero no, resulta que en la región de los Bosques y parte de la zona Altos, la exdiputada local perredista María del Carmen López Rodas está visitando a los alcaldes y les está pidiendo dinero para pagar las tamaladas, refrescos, gasolina y hasta para la renta de salones o sea, “peina” con el pretexto de promover a Claudia Sheinbaum. Esta “operadora” no reúne ni a su familia. Esta dama es conocida porque dicen los pobladores que, como diputada protegida de Juan Sabines, se quedaba con la mayor parte de los dineros que enviaban a los municipios que representaba, la acusan de ser mano larga, de tener las manos sucias. La susodicha ha sido militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero ahora se presenta como dirigente de Morena y ser la representante personal de Sheinbaum. Comentan que por ejemplo en Simojovel los seguidores de la jefa de Gobierno de la CDMX ya habían acudido a reuniones en Puerto Arista y Tuxtla Gutiérrez pero al enterarse que le ex diputada acudió a Simojovel diciendo que es la coordinadora en esa región no asistieron las mujeres y hombres que simpatizan con Claudia, es más, los regidores plurinominales de Simojovel, Jitotol, Bochil y otros municipios, tomaron conjuntamente la decisión de no asistir porque María del Carmen López Rodas se queda con todo el dinero que le dan, como en el pasado. Pero ahora no solamente exige a los alcaldes apoyo para los eventos, pide le paguen sus gastos personales. Dicen que las reuniones que organiza la corrupta de Carmen López no llegan ni una docena de personas a pesar de que ofrece una “tamaliza”, así dice ella, que por cierto sobran en cada evento, situación que es aprovechada por esta insaciable mujer y se lleva los tamales que sobran a su casa. Los militantes de Morena que son seguidores de Claudia Sheinbaum han demostrado su deprecio a Carmen López y piden se informe a la jefa de Gobierno de la CDMX sobre esta situación y reclaman una explicación de quien nombró a “la tamalera” como la coordinadora de la precampaña, ya que no fueron tomados en cuenta. Mientras tanto, dicen, con el pretexto de estar haciendo proselitismo a favor de Claudia, Carmen está haciendo grandes negocios…

Terminamos… Es común que los legisladores utilicen recursos oficiales para salir de viaje al interior del país o al extranjero con el pretexto de asistir a eventos oficiales, pero la mayoría lo utiliza para pasear. Ahora con la 4T la honestidad es una prioridad, sin embargo, los y las legisladoras siguen con las antiguas mañas del pasado, aprovecharse de las canonjías que les da el puesto. En concreto nos referimos al escandalo que se ha armado al interior del Senado de la Republica donde la Contraloría descubrió que la senadora del extinto partido Encuentro Social (PES), Sasil de León Villard ha viajado a varias partes del mundo con todos los gastos pagados, viáticos en euros y dólares y boletos de avión, incluido para un acompañante. Esto se descubre que después de su viaje a Egipto donde debía participar en la COP27, la “Cumbre del Cambio Climático”, nunca se presentó al evento, aunque sí estuvo en el Cairo pero de paseo. Es común esa actitud de la familia de León Villard, el oportunismo es parte de su ideología. La cauda de fechorías forma parte del historial de esta senadora que debería ser llamada a rendir cuentas ante las autoridades. Su carrera política fue impulsada por el ex mandatario Juan Sabines Guerrero y consolidada por Manuel Velasco Coello. Recuerdan cuando el nefasto ex gobernador de Chiapas, Velasco Coello la puso al frente de la Secretaria de la Mujer, existen observaciones administrativas donde los recursos de esa dependencia fue utilizada por la familia de León Villard. Sasil ahora anda en precampaña violentando las leyes electorales, no busca la candidatura a la gubernatura de Chiapas, eso es imposible, su estatura política no da para eso, lo que pretende es volverse a reelegir y para eso utiliza los recursos del Senado, que por su ambición es capaz de destruir un acervo cultural en zonas indígenas para pintar su nombre. Sasil es conocida ahora como “Leydi Turista”. Así las cosas con esta depredadora………. Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.