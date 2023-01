Bancos aceptarán pasaportes y matrículas consulares para trámites

• El convenio entre SRE y Banxico permite que el pasaporte y la matrícula consular sirvan como identificación para facilitar trámites en bancos

Estados Unidos.- Los bancos mexicanos aceptarán el pasaporte y la matrícula consular para cualquier trámite, incluida la apertura de una cuenta, una medida que podría beneficiar a los más de 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, informó este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Era una tarea pendiente para fomentar, obviamente, la bancarización, el envío de remesas, la inversión productiva, la integración”, expresó este lunes el titular para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco, en la firma de un convenio entre la Cancillería y el Banco de México (Banxico).

El representante de la Cancillería mexicana dijo que este convenio es parte del plan de trabajo de la SRE del Gobierno mexicano para todos los connacionales en el exterior, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, destacó que “acabó también beneficiándonos a todas y todos porque ahora también el pasaporte se puede usar”.

El pasaporte y la matrícula consular son dos documentos que avalan la identidad de un mexicano en el exterior.

La matrícula identifica incluso el domicilio donde residen dichas personas, similar a la credencial para votar que emite el Instituto Nacional Electoral (INE).

El canciller Ebrard detalló que a partir de la firma de este convenio se tendrá un mes de pruebas para verificar todos los sistemas informáticos que inciden en este proceso para luego dar inicio formal a esta nueva disposición en las instituciones bancarias en México.

“Lo vamos a tener todo el mes de febrero probando para que esto funcione perfectamente bien, ese es el objetivo”, aseguró Ebrard.

Además, dijo que estos pasaportes no pueden falsificarse y que desde que se actualizaron, en octubre de 2021, no se ha presentado ningún caso de robo o usurpación de identidad, motivos por los que antes no se permitían para ningún trámite bancario.

El director general de oficinas de Pasaportes de la Cancillería mexicana, Carlos Candelaria, sostuvo que con este convenio se consolidó un sistema de verificación que “dará a los bancos una certeza”.

Añadió que lo más importante es que no se podrán intercambiar los datos personales, al ser un sistema binario.

“Es decir, únicamente consulta el banco (la información del usuario), le decimos si es correcta la información de la persona que está presentando su documento”, ahondó.

“Y tampoco se pueden realizar bases de datos paralelas, es decir, la información no la van a poder tener ni los bancos ni el Banco de México, y con eso, protegemos los datos personales”, agregó.

México cuenta con representación en 80 países donde se emiten y tramitan estos documentos de identidad oficiales, mientras que datos de la Cancillería mexicana apuntan que hay mexicanos en 125 distintas naciones alrededor del orbe.

