La Ministra MMD

Por Ruperto Portela

Queda en evidencia que el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es un sátrapa; se dedica a decir mentiras y negar lo obvio mediante una conducta de corrupción manifiesta que nadie puede desmentir, pues su 4T de “transformación de cuarta” se ha convertido en el enésimo cártel que opera en México. Con su modito también se ha dedicado a defender delincuentes cuya lista es demasiado larga.

El tema de hoy y desde hace varias semanas es el asunto de la desprestigiada Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, YASMÍN ESQUIVEL MASSO, esposa de JOSÉ MARÍA RIOBOÓ MARTÍN, el “empresario constructor favorito” de LÓPEZ OBRADOR, la misma que está acusada y comprobada plagiaria de la tesis de titulación en la Licenciatura de Derecho de la UNAM.

No debe sorprender la forma en cómo el Presidente AMLO está manejando mediáticamente el asunto de YASMÍN ESQUIVEL, pues su gobierno unipersonal ha ido de escándalos en escándalos y negación de lo obvio en unos casos, revirando y atacando a las víctimas o sus críticos que llama enemigos del proceso de transformación, en otros. Pero lo que no se puede esconder ya, es que todo está en contra del “Dictador Inquisidor” y que ha usado y abusado la mayor parte del tiempo de estos cinco años de administración fallida, para defenderse y ofender sus ocurrencias, errores e ignorancia.

Puedo asegurar que a LÓPEZ OBRADOR le urge concluir el episodio bochornoso de la Ministra YASMÍN ESQUIVEL MASSO, pues mientras dura el escándalo, sus bonos personales, del gobierno y su partido, van a la baja. Mientras más dure el escándalo, los beneficiarios serán sus “enemigos”, contrarios y críticos a su proyecto de 4T, como los integrantes de la “Alianza Vamos por México”: PRI, PAN, PRD.

Los señalamientos y comprobados actos de corrupción de la Ministra, han provocado un daño moral a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en su conjunto a la vida personal y pública de ella, ahora conocida como la “MMD” (Ministra Moralmente Derrotada), como le dice DENISSE DRESSER; la “MCS” (Ministra Cínica y Sin Vergüenza) o “La Ministra Pirata”.

Digo, con esos epítetos, la degradación de su investidura, trayectoria profesional e imagen personal, YASMÍN ESQUIVEL MASSO ya debió haber renunciado a su cargo. Es un asunto moral, si es que no lo quieren ver como delito. Y también, de alguna manera le está pegando a LÓPEZ OBRADOR en lo que más le duele: su popularidad, mientras la Ministra se mantenga en su cargo. Eso no lo alcanza a ver el Prejimiente, porque es tanta su soberbia, egolatría y corta visión que no se da cuenta del daño que está causando a su gobierno, al partido Morena, al futuro de sus candidatos de estas elecciones 2023 y la presidencial de 2024.

Es bochornoso el escándalo en todos sentidos, pues lleva de corbata a la UNAM, la SCJN, al gobierno y la respetabilidad que no tiene el propio Prejimiente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR… SE ACABÓ EL MECATE… Y ES TODO…